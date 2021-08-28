天氣交通｜多雲有驟雨最高氣溫約29度　因爆水管近觀塘法院封慢線

與高空擾動相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港今日(（28日）天氣預測大致多雲，有驟雨，稍後雨勢有時較大及有狂風雷暴。最高氣溫約29度。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。



另外請留意今天起至10月8日北大嶼山公路的臨時交通安排。



高空擾動會在未來一兩日為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。預料一道廣闊低壓槽會在下週中期為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣。展望明日間中有驟雨。明日稍後及星期一驟雨減少。星期二、三天氣不穩定。

運輸署清晨6時許發布，由於交通燈失靈，鯉魚門道（往旺角方向）的車輛不能右轉入將軍澳道，及鯉魚門道（往油塘方向）的車輛不能右轉入偉發道。駕駛人士請考慮改用其他道路。現時上址交通繁忙。

另外，因水管爆裂，茶果嶺道（往鯉魚門道方向）近觀塘裁判法院的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

北大嶼山公路的臨時交通安排

為配合路政署進行路面工程，由2021年8月28日至2021年10月8日期間於下列時段實施以下臨時交通安排︰

行車線封閉

(1) 2021 年 8 月 28 日晚上 10 時正至 2021 年 9 月 4 日晚上 10 時正，北大嶼山公路（西行）其與機場路（北行）交界以東約 200 米處起，至其與同一交界處以西約 100 米止的快線、中線及路肩將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

(2) 2021 年 9 月 04 日晚上 10 時 01 分至 2021 年 9 月 16 日晚上 10 時正，北大嶼山公路（西行）其與機場路（北行）交界以東約 110 米處起，至其與同一交界處以西約 100 米止的慢線及路肩將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

(3) 2021 年 9 月 16 日晚上 10 時 01 分至 2021 年 9 月 25 日晚上 10 時正，北大嶼山公路（西行）其與機場路（北行）交界以東約 200 米處起，至其與同一交界處以西約 100 米止的慢線、中線及路肩將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

(4) 2021 年 9 月 25 日晚上 10 時 01 分至 2021 年 10 月 08 日晚上 11 時 59 分，北大嶼山公路（西行）其與機場路（北行）交界以東約 200 米處起，至其與同一交界處以西約 100 米止的快線、中線及路肩將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入。

臨時車速限制

此外，當局將由2021年8月28日晚上10時正起，至2021年10月8日晚上11時59分止，實施以下臨時車速限制：

(1) 北大嶼山公路（西行）由其與機場路（北行）交界以東約 3700 米處起，至其與同一交界以東約 300 米處止的路段，將實施每小時 80 公里的臨時車速限制。

(2) 北大嶼山公路（西行）由其與機場路（北行）交界以東約 300 米處起，至其與同一交界處以西約 80 米止的路段，將實施每小時 50 公里的臨時車速限制。

同時，現時在上述各路段實施的車速限制，將予以撤銷。

有關地點將設置適當交通標誌，指導駕駛人士。