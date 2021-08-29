天文台取消黃色暴雨警告　料續有狂風雷暴

天文台在今日（29日）上午10時05分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。生效逾2小時後，天文台在正午12時15分取消黃色暴雨警告信號。



天文台發出黃色暴雨警告，部分地區雨勢頗大。（羅君豪攝）

天文台在上午10時05分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

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天文台發出黃色暴雨警告，部分地區雨勢頗大。（羅君豪攝）

同時，在上午7時05分發出之雷暴警告，有效時間延長至上午11時30分，天文台預料香港有局部地區狂風雷暴，並提醒市民留在室內，在室外的人士應躲入建築物內，切勿站立於高地或接近導電的物體、樹木或桅杆。

▼8.4下午天文台發出黃色暴雨警告▼



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▼7.20 天文台一度發出三號強風信號及黃色暴雨警告信號▼

