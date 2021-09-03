明酷熱一區高見35度　天文台料低壓槽下周殺到　下周五起連日驟雨

盛夏已過，惟本港近日仍未見秋意，「秋老虎」發威。天文台預測，高空反氣旋會在未來兩、三日影響華南地區，天氣酷熱，但仍然有驟雨。明日（4日）部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫達攝氏33度，而上水勢將高見35度。

天文台又預料，該高空反氣旋在下周初減弱，廣東沿岸驟雨較多。一道廣闊低壓槽會在下周中後期，為菲律賓以東海域至南海中北部，帶來不穩定天氣。本港下周五（10日）起，連續三日大致多雲，有幾陣驟雨。



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天文台表示，高空反氣旋正為中國東南部帶來普遍晴朗天氣。同時，驟雨正影響華南沿岸及南海北部。截止今日（3日）中午12時，天文台最高錄30.8度，新界多區則高見約33度，包括大美督、元朗及西貢。天文台料今日大致天晴，但局部地區有驟雨；下午酷熱。吹微風。

展望未來兩、三日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。明日部分時間有陽光及酷熱，有一、兩陣驟雨；市區氣溫介乎28至33度，打鼓嶺及赤鱲角等最高達34度，而上水更高見35度。

下周一起天色不穩 局部地區有雷暴

天文台預測，下周一（6日）起天色不穩，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下周二（7日）是廿四節氣中的「白露」，天文台料當日大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴；氣溫介乎27至31度。至下周五（10日）起連續三日大致多雲，有幾陣驟雨，市民周末外出緊記帶備雨具。

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