周二「白露」有驟雨雷暴　秋意仍淡　天文台料酷熱天氣周四再臨

本港近日驟晴驟雨，天文台預測明日（6日）稍後時間，局部地區有雷暴，料雷暴天氣周二、即二十四節氣中的「白露」會延續，多雲亦有幾陣驟雨，帶來少許秋涼，但至周四（9日）天氣再度酷熱，市區高見33度。

一道廣闊低壓槽會在本周中後期為菲律賓以東海域至南海中北部帶來不穩定天氣，天文台料近周末迎來下雨天，市區最高氣溫跌至30度，返工返學最好常備雨傘！



▼8月29日天氣不穩，黃色暴雨警告一度生效▼



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高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，迎來陽光普照的上午，酷熱天氣警告亦正生效，近中午時分受驟雨影響，本港變得天陰陰。截至正午時分，屯門、上水、大隴、大美督、西貢、黃大仙、坪洲已升溫至33度，跑馬地更錄得34度。天文台料下午酷熱，市區高見34度，但局部地區有驟雨，吹輕微至和緩東南風。

「白露」日間短暫時間有陽光

天文台預料，高空擾動會在周一及周二為廣東沿岸帶來較多驟雨，本港明日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。周二是二十四節氣中的「白露」，屬於秋天的節氣，特點是夏季的熱空氣漸被秋季的冷空氣取代，日照時間較短，氣溫下降較快。天文台料當日初時局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光，大致多雲及有幾陣驟雨的天氣下，帶來一點秋涼。

高空反氣旋會在未來數日覆蓋華南，該區天氣炎熱亦有驟雨，天文台料周四氣溫稍回升，市區高見33度，大致天晴及日間酷熱；但一道廣闊低壓槽會在本周中後期為菲律賓以東海域至南海中北部帶來不穩定天氣，天文台預測周末起大致多雲及有幾陣驟雨，市區最高氣溫稍降至30度，離岸風間中達5級，再度迎來天陰陰。

▼8月27日早上多處見彩虹▼

