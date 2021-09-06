打孖風｜熱帶風暴康森周六逼近港500公里　天文台料周日狂風雷暴

踏入9月，迎來雙熱帶氣旋來襲。位於菲律賓以東附近海域的熱帶低氣壓今日（6日）下午增強為熱帶風暴，並命名為「康森」（Conson）。天文台預測，康森本周中後期進入南海，大致移向廣東沿岸至海南島一帶，按目前預測路徑，康森周六（11日）最近本港，集結在西南方約500公里範圍。

另一個位於西北太平洋的熱帶氣旋會大致移向琉球群島一帶，且強度較高，周六升級至颱風級別，料不會進入本港800公里範圍。天文台預測，本港將迎來有幾陣狂風雷暴的周末。



天文台預測康森吹襲廣東西岸至海南島一帶

在下午4時，熱帶風暴康森集結在菲律賓馬尼拉之東南偏東約710公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向呂宋島。按香港天文台預測路徑，康森在未來兩三日移向呂宋島，並於本周中至後期進入南海，期間登陸時一度減弱成熱帶低氣壓，但進一步殺入本港800公里範圍時，再度增強成熱帶風暴。天文台料康森周六會在本港西南約500公里掠過，移向廣東西部沿岸至海南島一帶。

參考內地中央氣象台，康森周五（10日）升級成強熱帶風暴。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，康森越過海南島後，強度沒有減弱，下周日海平面中心氣壓最低為968hPa，即達颱風程度。美國全球預報系統（GFS）則料，「康森」強度較低，最高達熱帶風暴程度，其後在三亞市對出掠過，登陸後逐漸減弱。

▼ECMWF預測熱帶風暴康森移動路徑▼



+ 2

▼GFS預測熱帶風暴康森移動路徑▼



+ 2

另一熱帶氣旋料升級成颱風

此外，位於西北太平洋的未命名熱帶低氣壓集結在雅蒲島以北約550公里，預料向西北移動，時速約15公里，大致移向琉球群島一帶。香港天文台預測，該熱帶低氣壓周三（8日）升級成熱帶風暴，翌日升級成強烈熱帶風暴，周六更達颱風程度，料當日集結在本港東北約900公里位置，未有進入800公里警戒範圍。

ECMWF預測，該熱帶氣旋下周日海平面中心氣壓最低為952hPa，即達強颱風程度，其後在台北市一帶登陸後減弱。

（天文台網站截圖）

下周日及周一迎狂風雷暴

雙熱帶氣旋逼近，天文台料本港周四及周五大致天晴及酷熱，但周五稍後局部地區有雷暴，周六稍後驟雨增多，離岸風間中達6級，即風力達3號風球程度，下周日（12日）更迎來幾陣狂風雷暴，至下周一（13日）初時仍有幾陣狂風雷暴，市民外出時要留意天氣狀況。

▼7.19 熱帶風暴查帕卡吹襲下石澳仍有市民暢泳▼



+ 8

▼7.20 天文台一度發出三號強風信號及黃色暴雨警告信號▼

