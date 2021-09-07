雙颱風｜熱帶氣旋康森燦都左右夾攻　天文台料末來兩日酷熱34度

兩個熱帶氣旋康森及燦都日漸逼近本港800公里警戒範圍，風雖遠，但熱力將先到。受其外圍下沉氣流影響，天文台今日（7日）下午調升周三及周四（8及9日）氣溫預測，料市區高見攝氏34度，上水或再升溫至36度，且風勢較弱，意味屆時酷熱又侷促。

參考天文台熱帶氣旋預測路徑，康森將以強烈熱帶風暴級別在周五（10日）在本港西南約600公里範圍掠過，大致移向海南島一帶；而將增強為颱風的燦都，會在下周日（12日）逼近本港東面約600公里範圍，先在台南登陸。雖然移動路徑仍存在變數，但天文台預測周末迎來壞天氣，周五（10日）起一連三日有狂風雷暴。



未來數日由天晴酷熱 逐漸轉狂風驟雨及雷暴

天文台下午更新九天天氣預報，料周三及周四市區高見34度，較上午預測調升1度，大致天晴又酷熱，吹輕微至和緩（2至3級）東風，料是受到康森外圍下沉氣流影響，令本港變得熱辣辣。

但是，天文台預測周四稍後局部地區有雷暴，天氣開始轉差，周五稍後驟雨增多及有狂風雷暴，離岸風間中達6級，即風力達三號風球程度；周六更暫別陽光，料「間中有狂風驟雨及雷暴」，離岸海域繼續間中吹強風，至下周日早上續迎壞天氣，有「幾陣狂風雷暴」。

天文台下午更新九天天氣預報，料周三及周四市區高見34度，較上午預測調升1度。（天文台網站截圖）

再看兩個熱帶氣旋走勢，下午4時強烈熱帶風暴康森集結在馬尼拉之東南約330公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓中部，進入南中國海，最快周五在本港西南約600公里範圍掠過，大致移向海南島一帶。

至於熱帶氣旋燦亦逐漸增強，目前以熱帶風暴強度，集結在台北之東南約1,750公里，天文台預料向西北偏西移動，時速約10公里，大致移向台灣一帶。但是，隨後移動路徑仍存在變數，按目前預測路徑，周四已升級成颱風，下周日接近本港東面約600公里範圍，直逼台南。

▼8.3 天文台發出三號強風信號▼

