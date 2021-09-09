天氣交通｜酷熱最高溫約34度　康森掠過　天文台或發一號戒備信號

酷熱天氣警告現正生效 。市民應慎防中暑 。按照現時預測路徑，熱帶氣旋康森會在未來數天橫過南海，於香港以南至西南約500公里外掠過，大致移向海南島。天文台會在今日（9月9日）日間考慮發出一號戒備信號。與康森相關的狂風驟雨及雷暴會在星期五影響廣東沿岸，市民請留意天氣變化。



上午五時，強烈熱帶風暴康森集結在西沙以東約710公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過南海中部。 同時，超強颱風燦都集結在高雄之東南約1190公里，預料向西北偏西移動，時速約16公里，大致移向台灣及呂宋海峽，隨後有可能進入南海東北部並與康森出現相互作用。兩個熱帶氣旋的移動路徑及發展存在變數，天文台會密切監察其動向。

高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣。本港地區今日天氣預測大致天晴及酷熱，最高氣溫約34度。有一兩陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。吹輕微至和緩東至東北風。

展望明日有狂風雷暴。週末期間短暫時間有陽光及有雷暴。

與康森相關的狂風驟雨及雷暴會在星期五影響廣東沿岸。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋燦都會在未來一兩日大致移向台灣及呂宋海峽，隨後有可能進入南海東北部並與康森出現相互作用，週末至下週初中國東南沿岸天氣持續不穩定。

將軍澳道往鯉魚門道支路封閉

因交通意外，由將軍澳道(往觀塘方向)通往鯉魚門道的支路近觀塘紀律部隊宿舍的唯一行車線現已封閉。現時上址交通繁忙。