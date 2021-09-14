食飯記得帶遮　天文台提示雷雨殺到局部地區雨勢大　周末天色好轉

本港暫別酷熱天氣，天色漸轉不穩。天文台今日（14日）下午12時25分，發出特別天氣提示，預料本港持續有雷雨發展，預料未來兩、三小時局部地區雨勢頗大，呼籲市民提高警惕。

天文台又預測，華南沿岸未來兩、三日風勢微弱，而一道雨帶會持續影響該區。隨高空反氣旋增強，周末期間華南地區天色好轉及酷熱。



▼9月12日 酷熱天氣下空氣質素轉差▼



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天文台表示，今日廣東沿岸風勢微弱，驟雨正影響該區。本港方面，今早部分地區錄得超過10毫米雨量，而西貢的雨量更超過30毫米。在正午12時，颱風「燦都」集結在上海以東約230公里，預料移動緩慢，在上海以東海域徘徊；隨後移向朝鮮半島至日本一帶並逐漸演變為溫帶氣旋。

酷熱天氣警告持續逾160小時今早取消

至於今日本港天氣方面，天文台料大致多雲，間中有驟雨及雷暴，初時局部地區雨勢頗大，吹微風。另外，天文台在早上10時15分取消酷熱天氣警告，該次警告由9月7日生效，持續逾160小時。展望未來兩三日間中有驟雨。週末期間部分時間有陽光。

天文台預測，華南沿岸未來兩三日風勢微弱，而一道雨帶會持續影響該區。（天文台網頁截圖）

▼8月29日天氣不穩，黃色暴雨警告一度生效▼

