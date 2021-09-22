天氣交通｜炎熱有陽光有幾陣驟雨　最高氣溫約32度

本港地區今日天氣預測部分時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。最高氣溫約32度。吹和緩偏東風，稍後離岸風勢間中清勁。今日的最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高。



驟雨正影響南海北部。此外，中國東南部的氣壓正在上升，預料一股清勁的偏東氣流會在今日稍後抵達廣東沿岸。展望未來兩三日大致多雲，風勢較大，有幾陣驟雨。預料該偏東氣流會在下週初逐漸緩和，華南地區天色較為明朗。

中環及灣仔繞道隧道的臨時交通安排

為配合道路檢查及保養工程，當局將於9月23日至12月31日期間，於下列時段實施對中環及灣仔繞道隧道做出以下臨時交通安排：

逢周一及周二（公眾假期除外）凌晨0時至上午6時期間及逢周六晚上11時45分至翌日上午6時30分期間（2021年10月23日及12月4日除外），東行管道將臨時封閉，禁止所有車輛駛入。由中區前往灣仔（北）的受影響車輛，須改行民寶街、耀星街、龍和道及博覽道；由中區前往北角的受影響車輛，須改行民寶街、耀星街、龍和道、會議道、鴻興道及維園道。

逢周三、周四及周五（2021年9月30日及公眾假期除外）凌晨0時至上午6時期間中環及灣仔繞道隧道西行管道將臨時封閉，禁止所有車輛駛入。期間由東區走廊前往中環的受影響車輛須改行告士打道及干諾道中； 由東區走廊往灣仔（北）的受影響車輛須改行告士打道及杜老誌道天橋；因清風街隧道入口封閉，由天后往中環的受影響車輛須改行維園道及告士打道。