天文台今錄33.9度高溫　成歷來最熱追月　料周四起三天多雲有驟雨

中秋節代表已踏入秋季，今日（22日）是農曆八月十六迎來追月，雖然天陰，但天文台下午約2時在市區錄得攝氏33.9度高溫，打破2008年迎月最高溫紀錄，成為最熱的追月，中秋過後仍繼續「焫焫焫焫焫焫着」。

天文台表示，中國東南部的氣壓正在上升，預料一股清勁偏東氣流會在今日稍後抵達廣東沿岸，預料下午部分時間有陽光及酷熱，亦會有幾陣驟雨，市民晚上追月時緊記要帶遮！



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天文台今日下午於市區錄得氣溫達33.9度，成為有紀錄以來最炎熱的迎月，預料下午部份時間有陽光及酷熱，亦會有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。今晚大致多雲，吹和緩偏東風，稍後離岸風勢間中清勁。市民晚上追月時，記得帶遮，以免在賞月期間慘變「落湯雞」。

今年的迎月，打破13年前的最熱迎月紀錄。翻查資料，原本最熱迎月紀錄在2008年9月15日出現，當日曾錄得33.8度；而再上一次的高溫紀錄，則要追溯至1969月9月27日，當日最高氣溫為33.6度。另外，近30年的迎月日平均氣溫為30.4度，今年追月氣溫明顯較以往的農曆八月十六更炎熱。

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天文台表示，中國東南部的氣壓正在上升，預料一股清勁的偏東氣流，將於今日稍後抵達廣東沿岸。同時，位於南海南部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。天文台下午1時18發出雷暴警告，預料新界西部有局部地區狂風雷暴，至1時35分再發出特別天氣提示，指預料高達每小時70公里或以上的強陣風，繼續吹襲新界西部。

影響廣東沿岸的偏東氣流，預料未來幾日會影響附近一帶，該區雲量會較多，亦會有幾陣驟雨，預料該偏東氣流會在下周初逐漸緩和，華南地區天色較為明朗，估計直至下周三（29日）才有機會再遇晴天，可再與陽光「玩遊戲」，而未來9日天氣持續炎熱，除下周三（29日）以外，每日都會有驟雨，氣溫介乎攝氏27至32度。