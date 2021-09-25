天氣交通｜多雲間中驟雨雷暴　一段世運道天橋今啟用

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。上午五時，強烈熱帶風暴蒲公英集結在沖繩島之東南約1530公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過西北太平洋，並逐漸增強。本港今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴，日間部分時間有陽光。最高氣溫約32度。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸間中吹強風。



展望星期日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下週初至中期大致天晴及酷熱。高空擾動會在今明兩日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，同時，影響中國東南部的偏東氣流會逐漸緩和。預料下週初至中期廣東地區風勢微弱，天氣酷熱。此外，熱帶氣旋蒲公英會在未來數日橫過西北太平洋，並逐漸增強。

駕駛人士請注意，由太子道東(東行)往協調道的一段世運道天橋(東行)將由2021年9月25日上午10時起啟用。有關地點將設置適當交通標誌指導駕駛人士。

重陽節期間屯門特別交通安排

介乎湧浪路與曾咀靈灰安置所通路之間的一段稔灣路將會在2021年9月25日及26日、10月1日、2日、3日、9日、10日、14日、16日、17日、23日及24日由每日上午7時至晚上7時期間封閉，除下列車輛外，禁止所有車輛駛入：專營巴士及港鐵巴士；的士；往返新界西堆填區及源‧區的車輛；及持運輸署署長發出許可證的車輛。

重陽節期間，當局將於2021年9月25日、26日、10月1日、2日、3日、9日、10日、14日、16日、17日、23日及24日，每日上午七時至晚上七時，在屯門實施下列臨時交通及運輸安排:青新徑；及通往青松觀與青松仙苑的通路將會封閉，禁止所有車輛駛入(緊急車輛及警隊車輛除外)。