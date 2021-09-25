天氣交通｜多雲間中驟雨雷暴　重陽節屯門掃墓熱點特別交通安排

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。上午五時，強烈熱帶風暴蒲公英集結在沖繩島之東南約1530公里，預料向西北移動，時速約10公里，橫過西北太平洋，並逐漸增強。本港今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴，日間部分時間有陽光。最高氣溫約32度。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸間中吹強風。



展望星期日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下週初至中期大致天晴及酷熱。

高空擾動會在今明兩日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，同時，影響中國東南部的偏東氣流會逐漸緩和。預料下週初至中期廣東地區風勢微弱，天氣酷熱。此外，熱帶氣旋蒲公英會在未來數日橫過西北太平洋，並逐漸增強。

駕駛人士請注意，由太子道東(東行)往協調道的一段世運道天橋(東行)將由2021年9月25日上午10時起啟用。有關地點將設置適當交通標誌指導駕駛人士。

重陽節期間屯門特別交通安排

介乎湧浪路與曾咀靈灰安置所通路之間的一段稔灣路將會在2021年9月25日及26日、10月1日、2日、3日、9日、10日、14日、16日、17日、23日及24日由每日上午7時至晚上7時期間封閉，除下列車輛外，禁止所有車輛駛入：專營巴士及港鐵巴士；的士；往返新界西堆填區及源‧區的車輛；及持運輸署署長發出許可證的車輛。

重陽節期間，當局將於2021年9月25日、26日、10月1日、2日、3日、9日、10日、14日、16日、17日、23日及24日，每日上午七時至晚上七時，在屯門實施下列臨時交通及運輸安排:青新徑；及通往青松觀與青松仙苑的通路將會封閉，禁止所有車輛駛入(緊急車輛及警隊車輛除外)。

在下列路段停泊的車輛將會被警方檢控及拖走，而毋須事先通知：新福路；介乎青松徑與新福路之間的青松觀路；介乎震寰路及屯門醫院北面車輛入口之間的青麟路；震寰路南行介乎青麟路及新福路之間；以及青福里。

介乎青麟路與新福路之間的一段青松觀路將改為單程北行；及介乎良信街與青松觀路之間的一段新福路將改為單程西行。

青松觀路北行青山醫院對面、青松觀路北行屯門醫院對面及青麟路西行屯門醫院外將提供三個臨時上落客點。