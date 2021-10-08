天文台發出三號強風信號　預料日間維持一段時間

「秋颱」殺到！在東北季候風及南海熱帶氣旋「獅子山」的共同影響下，本港風勢逐漸增強，天文台於今日（8日）凌晨4時40分，直接發出三號強風信號。天文台解釋，共同效應並非每年出現，但不屬罕見，對上一次為去年曾影響本港的熱帶氣旋「浪卡」。天文台預測，三號強風信號會在日間維持一段時間。



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天文台昨日（7日）預料，現時徘徊在南海中部離香港西南偏南超過600公里的熱帶低氣壓會逐漸增強，並在今日（8日）開始採取較為偏北的路徑，較之前預測更接近廣東沿岸，故會於今日上午發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。而受東北季候風及位於南海中部的熱帶低氣壓之共同影響，廣東沿岸吹強風至烈風程度偏東風。

獅子山逐漸靠近廣東沿岸

按照現時預測，獅子山在今天逐漸靠近廣東沿岸，並有所增強。在其與東北季候風的共同影響下，華南沿岸普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。三號強風信號會在今天維持。除非獅子山進一步顯著增強或採取較為更接近香港的路徑，否則發出更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。

市民應遠離岸邊

與獅子山相關的大雨及狂風正影響廣東沿岸。同時，海有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。此外，獅子山引致的風暴潮和大雨可能在今晚令低窪地區水浸。市民要保持警惕，做好防風防水浸措施。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時78、69及56公里，最高陣風分別為每小時105、75及75公里。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼



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▼GFS預報熱帶氣旋走向及強度▼

