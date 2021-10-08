獅子山風球．持續更新｜天文台改發紅雨警告　滙豐灣仔分行水浸

「秋颱」襲港，東北季候風及南海熱帶氣旋「獅子山」共同影響下，本港有狂風大雨。天文台於今日（8日）凌晨4時40分，直接發出3號強風信號。幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。天文台於今日上午11時45分，改發黑色暴雨警告，至於3號強風信號會在今日下午至今晚晚間維持。



今早起，天文台陸續發出雷暴警告、山泥傾瀉警告、及新界北部水浸特別報告。渠務署呼籲市民報告水浸情況。多個泳灘已懸掛紅旗。



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【12:51】考試及評核局表，由於天氣惡劣，所有原定今天下午舉行的ACT美國大學入學考試，將會改期舉行。ACT將直接電郵考生聯絡補考安排。

【12:45】由於雨勢減弱，天文台改發紅色暴雨警告。

水浸滙豐銀行灣仔分行

【12:24】熱帶風暴「獅子山」襲港，3號風球生效，本港多區出現狂風暴雨，天文台今日（8日）11時45分再轉發黑色暴雨警告信號。據知，滙豐銀行灣仔熙華大廈地下分行今早「水浸」，上月才換上紅色Polo恤的職員，在室內堆沙包，暫未確定「水浸」是否與今早大雨有關，但分行受事件影響，須暫時停開。

獅子山風球｜黑雨生效 滙豐銀行灣仔分行水浸停開 職員堆沙包

疫苗接種中心暫停服務

【11:52】由於黑色暴雨警告信號現正生效，疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心及醫院疫苗接種站仍然開放，但疫苗接種服務已暫停。如黑色暴雨警告信號於正常服務時間結束前取消，接種中心及接種站將會盡快恢復疫苗接種服務。

因社區疫苗接種中心及醫院疫苗接種站暫停服務而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響人士是預約接種第二劑疫苗，而接種中心或接種站於今日稍後時間恢復接種服務，他們亦可於今日接種中心或接種站的餘下開放時間內到原先預約的中心或接種站接種疫苗。

天文台改發黑雨警告

【11:45】天文台改發黑色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續，在警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時72、69及66公里，最高陣風分別為每小時86、79及81公里。

教育局：所有學校今日下午停課

【11:23】由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有學校今日下午停課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

天文台發出三號強風信號 幼稚園及部份特殊學校今日停課

改發紅色暴雨警告

【11:20】香港天文台在上午11時20分發出之有關紅色暴雨警告信號的特別報告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

跑馬地樂活道超巨型棚架倒塌 兩女工被困一人昏迷 2車被壓1人傷

【11:02】今日（8日）10時16分，警方接到多個報案指跑馬地掃桿埔樂活道4號，樂活臺有棚架疑受颱風影響倒塌，壓住2車輛及整條樂活道行車路。警方及消防接報到場，救出2名司機，他們其中一個手受傷，被送住律敦治醫院治理，消防及警方正在現場搜索其他受困人士。另外有兩名女工人被困，她們由救援人員救出，其中一人陷昏迷，另一人清醒安全。涉事棚架塌下面積頗大，壓住來回線，現場交通受阻。

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3號風球下午至晚間維持

【10:45】天文台表示，三號強風信號會在今日下午至今晚晚間維持。在上午11時，熱帶風暴「獅子山」集結在香港之西南約620公里。「獅子山」引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸。市民要保持警惕，做好防風防水浸措施。

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渠務署籲請市民報告水浸

【10:24】渠務署呼籲市民，若發現街道水浸，請盡快致電二十四小時渠務熱線向該署報告，電話為2300 1110。

獅子山風球︱天文台：改發8號機會較低 塔門街渡東涌渡輪停航

多個泳灘懸掛紅旗

【10:23】康樂及文化事務署宣布，由於天氣惡劣關係，港島南區的深水灣泳灘、淺水灣泳灘、南灣泳灘、赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；離島區的洪聖爺灣泳灘、長洲東灣泳灘、銀礦灣泳灘、貝澳泳灘、及下長沙泳灘；西貢區的三星灣泳灘、廈門灣泳灘、銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘；以及大埔區的大埔龍尾泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

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天文台網頁指出，預測一股強風至烈風程度的東北季候風會在未來一兩日持續影響廣東沿岸。預料熱帶氣旋獅子山會在今日移向海南島一帶。受東北季候風與獅子山的共同影響，廣東沿岸星期五至星期日初時風勢頗大，有狂風大雨。