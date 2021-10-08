獅子山風球．持續更新｜天文台發出8號風球　下午考慮改發3號

天文台在今日（9日）早上6時40分改發八號東南烈風及暴風信號，取代三號強風信號。至上午10時45分，天文台表示，過去一兩小時，本港離岸及高地的風勢稍為緩和，但獅子山外圍雨帶仍然靠近珠江口一帶，會帶來狂風，天文台將視乎風力情況在下午考慮改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。

熱帶氣旋獅子山今日（9日）凌晨在海南島琼海市登陸後逐漸遠離本港，但本港風力反而有增無減，這次也打破2020年熱帶氣旋氣旋浪卡所創下的「最遠8號風球紀錄」。



10月9日天氣信息

獅子山風球．交通消息｜九巴龍運有限度服務 港鐵周末正常班次

【11:45】香港天文台更新風暴消息，維持早前預測，將視乎風力情況，在下午考慮改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。過去一小時，昂坪、長洲及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時89、69及64公里，最高陣風分別為每小時116、85及86公里。

【11:04】香港考試及評核局表示，由於天氣惡劣，所有原定今天（9日）下午舉行的國際及專業考試，將會改期舉行。

【10:45】香港天文台更新風暴消息，指獅子山與東北季候風共同影響下，本港普遍吹強風至烈風，西南部高地間中達暴風程度。過去一兩小時，本港離岸及高地風勢稍為緩和，但獅子山外圍雨帶仍然靠近珠江口一帶，會為該區帶來狂風。天文台會視乎風力情況在下午考慮改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。

過去一小時，昂坪、長洲及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時89、69及64公里，最高陣風分別為每小時116、85及86公里。

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【10:25】香港都會大學宣佈，由於天氣惡劣，所有原定於今日六時前舉行的課堂（包括網上課堂）已取消。

15宗塌樹、一名女子風暴期間受傷

【10:01】截至上午九時，政府1823電話中心收到15宗塌樹報告，暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。醫管局表示，截至上午8時45分，一名女子在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。據知，該名女子50歲，被送往北大嶼山醫院，情況穩定。

另外，至目前為止，民政事務總署在各區共開放14個臨時庇護中心，共有41人入住。

【09:45】天文台更新風暴消息，預計下午本港風力會稍為緩和，天文台會視乎風力情況在下午初時考慮改發三號強風信號。在過去一小時，昂坪、塔門及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時94、68及65公里，最高陣風分別為每小時124、80及82公里。

熱帶氣旋獅子山在早上６時集結在本港西南約560公里。(天文台圖片)

濕地公園暫停開放

【09:26】香港濕地公園表示，公園暫停開放，直至警告信號除下後兩小時重開。若八號或以上熱帶氣旋警告信號於下午兩時仍然生效，公園今日將不會開放。已預繳今天門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處，安排退款或更改參觀日期。

海洋公園及水上樂園早上停開

【09:06】海洋公園公布，受八號熱帶氣旋警告信號影響，海洋公園及海洋公園水上樂園今早暫停開放，若八號風球在今午1時或以後仍然生效，海洋公園及水上樂園將全日停開。

【08:59】環境保護署宣布，因颱風關係，位於將軍澳的新界東南堆填區現已關閉，直至另行通告為止。

天文台視乎風力情況 下午初時考慮改發三號

【08:55】天文台預計，下午本港風力會稍為緩和，天文台會視乎風力情況在下午初時考慮改發三號強風信號，取代八號烈風或暴風信號。天文台提醒，獅子山引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸，市民應做好防風防水浸措施。另外，獅子山亦帶來狂風，海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

過去一小時，昂坪、長洲及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時93、75及67公里，最高陣風分別為每小時124、87及91公里。

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昂坪360纜車服務仍需暫停

【08:47】昂坪 360 宣佈，今早纜車服務仍需暫停，將於天氣好轉後，儘快恢復纜車服務。

【08:30】運輸署宣布，運輸署車輛檢驗中心會暫停服務。

【08:14】民政事務總署會為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。詳情可致電熱線查詢（電話：2572-8427）。

【08:09】選舉事務處宣布，查閱2021年地方選區和功能界別臨時選民登記冊及取消登記名單安排暫停。而原定今日結束的臨時選民登記冊及取消登記名單提出申索及反對期，則延至下星期一（11日）下午六時。

公務員試改期

【07:53】公務員事務局宣布，原定於今日舉行的綜合招聘考試及《基本法》測試（學位／專業程度職系）將會改期舉行。公務員考試組將盡快在公務員事務局網頁 (www.csb.gov.hk/chi/cre.html) 公布延期考試的安排，並以電郵通知考生有關詳情。考生可瀏覽上述網頁以獲取最新消息。

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入境事務處暫停服務

【07:20】在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身份證換領中心暫停服務。

衞生署多數診所暫不開放 停收深喉唾液樣本

【07:18】衞生署宣布，署方轄下供送交深喉唾液樣本作2019冠狀病毒檢測的十間指定胸肺科及皮膚科診所收集點將暫停開放。除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所均會關閉。接受美沙酮治療的人士可前往美沙酮診所服用美沙酮。

銀行將暫停營業

【07:11】香港銀行公會宣布，因八號(或以上)颱風信號現正生效，所有銀行將暫停營業。

8號風球今早維持一段時間

【06:56】天文台表示，在上午7時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南約560公里，預料向西北緩慢移動，橫過海南島，移入北部灣。

天文台又指獅子山環流較為廣闊，與東北季候風的共同影響下，本港普遍吹強風至烈風，西南部高地間中達暴風程度。預料獅子山會在未來數小時與香港維持約500至600公里距離，八號烈風及暴風信號在今早維持一段時間。

在過去一小時，昂坪、長洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時105、78及76公里，最高陣風分別為每小時139、95及91公里。

獅子山引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸，市民應做好防風防水浸措施。另外，獅子山亦帶來狂風，海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

疫苗中心暫停開放

【06:50】公務員事務局公布 ，所有社區疫苗接種中心將不會開放，並暫停疫苗接種服務。接種中心將於八號熱帶氣旋警告信號取消三小時後重新開放並恢復疫苗接種服務，直至正常服務時間結束。

社區疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響人士是預約接種第二劑疫苗，而接種中心於今日稍後時間恢復接種服務，他們亦可於今日接種中心的餘下開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。

醫管局診所今日暫停服務

【06:43】醫院管理局宣布，轄下所有普通科門診診所今日將會暫停服務；公立醫院的急症室則會照常服務。已經預約的門診病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。

【06:41】社會福利署宣布，所有社署轄下福利服務單位、所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，通常於星期六運作的單位將會在兩個小時內恢復正常服務。

8號風球正式發出

【06:40】天文台改發八號東南烈風及暴風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上，預料在今早維持一段時間。這次打破2020年熱帶氣旋氣旋浪卡襲港所創下的「最遠8號風球」紀錄，再遠約100公里。

獅子山風球｜天文台發8號風球 刷新近60年「最遠8號風球」紀錄

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【06:00】澳門氣象局發出八號東南風球，預料風力將會維持。在6時熱帶風暴獅子山 集結在澳門西南約490公里，大致趨向北部灣。

【05:50】天文台表示，會在早上6時40分改發八號烈風及暴風信號，取代三號強風信號。預料八號烈風及暴風信號在今早維持一段時間。在過去一小時，昂坪、長洲及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時103、78及63公里，最高陣風分別為每小時130、93及92公里。

【05:20】香港考試及評核局發出有關國際及專業考試的特別布告：由於天氣惡劣，所有原定今天(10月9日) 上午舉行的國際及專業考試，將會改期舉行。有關安排將由相關考試機構日內公布。今天下午舉行的考試，請留意稍後發出的公布。

【04:40】天文台：預計今日6時40分或以前發出8號熱帶氣旋警告信號。本港風勢將會增強。教育局宣布：所有日校今日停課。

10月8日天氣信息

「秋颱」襲港，東北季候風及南海熱帶氣旋「獅子山」共同影響下，天文台於8日凌晨4時40分，直接發出3號強風信號，於上午11時45分，改發黑色暴雨警告，天文台陸續發出雷暴警告、山泥傾瀉警告、及新界北部水浸特別報告。渠務署呼籲市民報告水浸情況。多個泳灘已懸掛紅旗。而3號強風信號一直維持到晚間。



【22:41】天文台表示，按照現時預測路徑，獅子山會在明日（9日）日間最接近香港，在本港西南約500公里掠過。在獅子山與東北季候風共同影響下，華南沿岸吹強風，離岸及高地間中吹烈風。三號強風信號會在今晚至明早維持。

在晚上11時，獅子山集結在香港之西南約510公里，預料向北或西北偏北移動，時速約10公里，移向海南島一帶。天文台稱，獅子山引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸。今晚適逢天文大潮，市民應做好防風防水浸措施。另外，獅子山亦帶來狂風，海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

獅子山的外圍雨帶會在明日繼續為廣東沿岸帶來廣泛的大雨，市民應保持警覺。

全港雨量一片紫

【19:05】「秋颱」襲港，東北季候風及南海熱帶氣旋「獅子山」共同影響下，10月罕有發出「黑雨」，多區今早出現大雨水浸。天文台在11時20分起發出紅色暴雨警告，1.5小時內先由紅雨轉黑雨，再轉回紅雨，有市民質疑天文台遲掛「黑雨」。



天文台於網上發稿解釋，指今早11時前本港不時受到較強雨區影響，但雨區較為零散，且移動速度快，每小時雨量並未達到發出較高暴雨警告的標準。

獅子山風球｜天文台：今早本港雨區零散 雨量未達較高暴雨警告

【19:25】天文台取消黃色暴雨警告。

新巴黑雨中「乘風破浪」

【17:46】熱帶風暴「獅子山」襲港，本港多區受連場暴雨，天文台一度發出黑色暴雨警告。網上流傳短片，一架新巴9號巴士，駛至歌連臣角時，路面積滿黃泥水，車廂不敵傾盤大雨，雨水涉入車內，有乘客向司機指，「千祈唔好停，一停就大劑」。



新巴向《香港01》回覆稱因天雨關係，石澳道一帶路面出現嚴重水浸，影響巴士行駛。為安全起見，當天文台於上午11時45分左右，發出黑色暴雨警告訊號後，9號線已停駛。

黑雨｜新巴9號駛經歌連臣角 暴雨湧浸車廂 乘客：千祈唔好停

【17:45】天文台改發黃色暴雨警告。

買水上樂園門票 黑雨無得不去

【17:29】東北季候風及南海熱帶氣旋「獅子山」共同影響下，今早上時段，本港大部分地區落起大雨，預約今日到主題樂園「去玩去癲」會擔心入場情況。有讀者向《香港01》投訴，指本身已預購今日（8日）的水上樂園門票，擔心今日的風暴情況影響下致電公園熱線電話查詢退款，惟多時未能接通，感到失望。

海洋公園方面表示，水上樂園今日（8日）沒有受暴雨及風球影響，樂園正常開放。另外，由於天文台於早上11時許改發黑雨，水上樂園已經運作，因此沒有啟用任何退票程序，市民可按照日期到樂園遊玩。

黑雨｜市民呻水上樂園欠彈性 園方：黑雨前已運作不能改期退票

【17:05】教育局宣布，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有夜校今晚停課。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

英基學校協會宣布，因應嚴重水浸，位於司徒拔道的曉新國際幼稚園將於明日暫停所有課堂。

獅子山仍未最近本港

【16:56】天文台表示，在下午5時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南約540公里，預料向北移動，時速約10公里，移向海南島一帶。按照現時預測路徑，獅子山會在明早（9日）最接近香港，在本港西南約500公里掠過。在獅子山與東北季候風共同影響下，華南沿岸持續普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。三號強風信號會在今晚至明早維持。

獅子山未來，另一在菲律賓以東的另一熱帶氣旋已生成，命名為「圓規」（Kompasu，日本提供名稱）。天文台更料其會穿過台灣與菲律賓呂宋島以北之間的呂宋海峽，進入南中國海北部，並由熱帶風暴增強至強烈熱帶風暴，在本港以南400公里內掠過，暫料本港將吹7級東至東北風。

獅子山風球｜天文台料明早最近港 另一風圓規下周中入港400公里

今日截至下午3時半的總雨量，大部分地區的累積雨量介乎300至400毫米。（天文台網頁截圖）

天文台第二次10月發黑雨警告

【15:25】熱帶風暴「獅子山」襲港，本港多區今日（8日）出現狂風暴雨，天文台清晨發出3號強風信號後，至上午11時20分才轉發紅色暴雨警告信號。跑馬地樂活道有大幅棚架在今早10時左右倒塌，當時仍是黃雨，至少四人受傷，其中一名女工被救出後證實不治。



香港天文台助理台長宋文娟今日（8日）下午出席《行政長官2021年施政報告》相關措施記者會，被問及初時只發3號及黃色暴雨警告信號是否誤判。宋文娟未有直接回應，只稱今早黑雨是有紀錄以來第二次在10月發黑雨，又稱「極端天氣隨着氣候變化影響，極端大雨，無論頻率同強度，都會不斷增加，所以全世界都需要加大力度去減，應對氣候變化。」

跑馬地塌棚架女工亡 天文台助理台長：第二次10月發黑雨警告

家長暴雨接放學

【14:59】熱帶風暴「獅子山」襲港，天文台發出3號強風信號，半日內經歷黃色、紅色、黑色暴雨警告，更在1.5小時內先由紅雨轉黑雨，再轉回紅雨。



中小學上午維持課堂，有家長表示，今早雨勢時大時細，「有遮都冇用」，鞋襪全濕透，接子女上學狼狽不堪，若能提早發出紅雨較佳；也有家長指，學校距家只有約十分鐘路程，早上雨況對接送影響不大，也形容「天意無計。」

黑雨｜1.5小時內三轉暴雨警告 家長風橫雨狂中接送：有遮都冇用

車路現洪流

【14:42】持續暴雨下，港島不少地區出現水浸，綜合網上多個片段及照片，早上時段，由灣仔至柴灣一帶均有出現不同程度的水浸，部分低窪地區浸至小腿，市民出入狼狽。柴灣道、慈幼學校對出更水浸嚴重，圖片所見下斜位置全部被雨水淹蓋，當中相信為出口位置不停有水噴出，形成小型「噴水池」，連接花園道及羅便臣道的馬己仙峽道同樣出現嚴重水浸，出現類似玩海洋公園滑浪飛船的情況，汽車駛過亦受影響。有網民更形容：「邊度有水，邊度就係水上樂園」。

獅子山風球│黑雨港島多區成「水鄉」 柴灣道渠口現「噴水池」

港鐵列車黑雨變「水舞間」

【13:27】熱帶風暴「獅子山」襲港，本港多區今日（8日）出現狂風暴雨，天文台近清晨發出3號強風信號後，上午11時20分至中午12時45分期間，先後發出紅色、黑色暴雨警告，其後轉回紅雨。有今日中午坐屯馬線的市民投訴，車卡連接位不停滴水，猶如小型「水舞間」，但乘客不多未有人走避或「開遮」。



另外，網上流傳片段，指今早有東涌線載客列車扶手位亦變成小型「水舞間」，乘客亦相當冷靜，大部份人繼續留在座位上。

獅子山風球｜屯馬線列車變「水舞間」 目擊者：大家都安坐原位

▼市民投訴屯馬線車卡接駁位滴水▼



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▼網傳片段：東涌線列車變「水舞間」▼



重陽節或再打風

【13:08】「一風未平，一風又起」，天文台預料現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區會在下周初逐步發展並移向呂宋一帶，隨後可能進入並橫過南海北部，較為靠近華南沿岸。歐洲預報系統則料，該低壓區大致移向海南島，下周二（12日）或逼近本港400公里範圍內，與內地中央氣象台的預測相若。該新熱帶氣旋料命名「圓規」（Kompasu，日本提供名稱）。

獅子山風球｜天文台料高地續吹8級烈風 重陽節或再有風暴吹襲

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【12:51】考試及評核局表，由於天氣惡劣，所有原定今天下午舉行的ACT美國大學入學考試，將會改期舉行。ACT將直接電郵考生聯絡補考安排。

【12:45】由於雨勢減弱，天文台改發紅色暴雨警告。

水浸滙豐銀行灣仔分行

【12:24】熱帶風暴「獅子山」襲港，3號風球生效，本港多區出現狂風暴雨，天文台今日（8日）11時45分再轉發黑色暴雨警告信號。據知，滙豐銀行灣仔熙華大廈地下分行今早「水浸」，上月才換上紅色Polo恤的職員，在室內堆沙包，暫未確定「水浸」是否與今早大雨有關，但分行受事件影響，須暫時停開。

獅子山風球｜黑雨生效 滙豐銀行灣仔分行水浸停開 職員堆沙包

疫苗接種中心暫停服務

【11:52】由於黑色暴雨警告信號現正生效，疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心及醫院疫苗接種站仍然開放，但疫苗接種服務已暫停。如黑色暴雨警告信號於正常服務時間結束前取消，接種中心及接種站將會盡快恢復疫苗接種服務。

因社區疫苗接種中心及醫院疫苗接種站暫停服務而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響人士是預約接種第二劑疫苗，而接種中心或接種站於今日稍後時間恢復接種服務，他們亦可於今日接種中心或接種站的餘下開放時間內到原先預約的中心或接種站接種疫苗。

天文台改發黑雨警告

【11:45】天文台改發黑色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續，在警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時72、69及66公里，最高陣風分別為每小時86、79及81公里。

教育局：所有學校下午停課

【11:23】由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有學校今日（8日）下午停課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

天文台發出三號強風信號 幼稚園及部份特殊學校今日停課

改發紅色暴雨警告

【11:20】香港天文台在上午11時20分發出之有關紅色暴雨警告信號的特別報告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。

持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

樂活道塌棚架

【11:02】10月8日10時16分，警方接到多個報案指跑馬地掃桿埔樂活道4號，樂活臺有棚架疑受颱風影響倒塌，壓住2車輛及整條樂活道行車路。警方及消防接報到場，救出2名司機，他們其中一個手受傷，被送住律敦治醫院治理，消防及警方正在現場搜索其他受困人士。另外有兩名女工人被困，她們由救援人員救出，其中一人陷昏迷，另一人清醒安全。涉事棚架塌下面積頗大，壓住來回線，現場交通受阻。

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3號風球下午至晚間維持

【10:45】天文台表示，三號強風信號會在下午至晚間維持。在上午11時，熱帶風暴「獅子山」集結在香港之西南約620公里。「獅子山」引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸。市民要保持警惕，做好防風防水浸措施。

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渠務署籲請市民報告水浸

【10:24】渠務署呼籲市民，若發現街道水浸，請盡快致電二十四小時渠務熱線向該署報告，電話為2300 1110。

獅子山風球︱天文台：改發8號機會較低 塔門街渡東涌渡輪停航

多個泳灘懸掛紅旗

【10:23】康樂及文化事務署宣布，由於天氣惡劣關係，港島南區的深水灣泳灘、淺水灣泳灘、南灣泳灘、赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；離島區的洪聖爺灣泳灘、長洲東灣泳灘、銀礦灣泳灘、貝澳泳灘、及下長沙泳灘；西貢區的三星灣泳灘、廈門灣泳灘、銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘；以及大埔區的大埔龍尾泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

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天文台網頁指出，預測一股強風至烈風程度的東北季候風會在未來一兩日持續影響廣東沿岸。預料熱帶氣旋獅子山會在今日移向海南島一帶。受東北季候風與獅子山的共同影響，廣東沿岸星期五至星期日初時風勢頗大，有狂風大雨。