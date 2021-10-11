圓規風球．持續更新｜澳門1號風球生效　天文台預告晚上發3號風球

送走一個熱帶氣旋「獅子山」，本港隨即迎來另一個熱帶氣旋「圓規」。天文台下午預告，當圓規今晚（11日）進入香港800公里範圍內，由於強烈季候風信號正生效，代表本港風力已達3號風球，因此屆時會再次跳過1號風球，直接改發3號風球。澳門氣象局則於晚上8時，發出1號風球。



天文台預測明晚至周三初時，本港風力會進一步增強，圓規將於周三初時在本港以南約400公里範圍掠過，部分地區風力可能達烈風程度，屆時會視乎風力變化及天氣，不排除改發八號烈風或暴風信號。



10月11日打風情況

天文台料熱帶氣旋圓規在11日晚上進入本港800公里警戒範圍。（天文台圖片）

▼10月11日熱帶氣旋圓規襲港前夕 天色良好▼



+ 1

【20:20】天文台在今日（11日）上午9時半已發出特別天氣提示，預告熱帶氣旋「圓規」會在今日橫過呂宋海峽，晚間進入香港800公里範圍內，屆時天文台會發出熱帶氣旋警告信號。在「圓規」與東北季候風的共同影響下，華南沿岸風勢在未來一兩日會逐漸增強。隨著「圓規」橫過南海北部及靠近本港，本港明日（12日）稍後天氣轉壞，風力會進一步增強，預料會在周三（13日）初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風。

在晚上8時，強烈熱帶風暴圓規集結在馬尼拉以北約470公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過呂宋海峽一帶。

澳門地球物理暨氣象局在晚上8時發出一號風球，料將在晚間維持；預計明日凌晨至早上發出3號風球的可能性為「高」，明晚至後日清晨發出8號風球的可能性「較高」。

該局預料圓規周二至周三將繼續增強，並快速橫過南海北部，在周三初時最接近澳門，在澳門以南約400公里範圍內掠過，大致趨向海南島。在圓規與東北季風共同影響下，未來兩日澳門天氣轉趨不穩定，風力顯著增強及有雷雨，最大風力有機會達8級；受風暴潮叠加天文潮影響，未來兩日低窪地區有機會出現約0.5米水浸。

+ 3

獅子山風球｜天文台長認發放訊息不理想 為女工塌棚意外身故難過

【18:52】熱帶風暴「獅子山」上周五（8日）襲港，多區狂風暴雨，天文於當日清晨發出3號強風信號，早上11時許發出黃雨警告，後來才發黑色暴雨警告。黃雨期間，跑馬地有女工人因棚架塌下致死，天文台台長鄭楚明今日（11日）回應事件指：「我同大家感覺一樣，聽到市民因為惡劣天氣之下身故，好難過。」



對於市民批評天文台太遲發黑雨，鄭楚明解釋由於當時「黑雨嚟得急」，天文台無法預早通報未來數小時會改發黑雨：「暴雨警告如果要早啲，宜家嘅技術真係做唔到，呢個唔係我哋唔想做，預報不能早成幾個鐘同大家講係事實。」

▼10月9日熱帶風暴獅子山襲港．8號風球下市況▼



+ 8

圓規風球｜天文台預告今晚直接掛3號風球 周三或需掛8號

【16:30】熱帶氣旋獅子山上周「突襲」後，天文台預測強烈熱帶風暴圓規今晚（11日）會進入香港800公里警戒範圍，屆時將會由強烈季候風信號，直接轉為3號風球，一如獅子山一樣，跳過1號風球；天文台更預測圓規將增強為颱風，周三（13日）初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，可能需要改發8號風球。

台長鄭楚明在今日的記者會上表示，圓規與獅子山一樣是「秋颱」，，華南地區受東北季候風影響，當有熱帶氣旋在南海，兩者共同效應，令風力增加；當圓規接近香港南面時，相關雨帶會移近珠江口，風勢繼續增強，風力最大時間，預計周二後期至周三初期，最後視乎路徑有否變化。

+ 4

▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 旺角周末冷清▼

