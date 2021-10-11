圓規風球．最新｜天文台︰下午較後時間考慮發8號烈風或暴風信號

送走一個熱帶氣旋「獅子山」，本港隨即迎來另一個熱帶氣旋「圓規」。天文台12日凌晨0時40分，發出3號風球，取代強烈季候風信號，與獅子山來襲時一樣，跳過1號風球。天文台會在下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。



10月12日打風情況

【07:00】食物及衞生局發言人提醒巿民，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，位於室外的流動採樣站不會開放。有需要進行新冠病毒檢測的人士可轉往社區檢測中心或室內流動採樣站進行檢測。

【06:58】在圓規與東北季候風共同影響下，華南普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會在今早及下午初時維持。

隨著圓規逐漸靠近廣東沿岸及增強，其外圍雨帶會在今晚為本港帶來狂風驟雨，本地風勢亦會進一步增強。天文台會在下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。

【05:20】由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位。但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

【05:15】澳門氣象局表示，今日(12日)清晨6時將改發三號風球。預測本澳風力將會增強。

【03:09】隨著熱帶氣旋圓規逐步接近香港，新渡輪橫水渡航線在10月12日暫停服務直至另行通知。新渡輪其他航線現維持正常服務。

另外，澳門一號風球仍然生效,，預測當地風力將會增強。澳門氣象局凌晨至早上將考慮改發三號風球，今日日間考慮發出藍色風暴潮警告。

【02:40】現代貨箱碼頭有限公司公布因颱風關係，將於04:00開始暫停所有吉櫃交收服務。

圓規風球｜3號風球今早維持 外圍雨帶晚上殺到 低窪地區或水浸

【00:50】在上午１時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南偏東約770公里，預料向西移動，時速約25公里，進入南海東北部。在圓規與東北季候風共同影響下，華南普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會在今早(12日)維持。

【00:45】在截至00:30的一小時內，沙洲及橫瀾島最高持續風速已達烈風程度，分別時速75公里及69公里，最高陣風時速分別86公里及79公里。

強烈熱帶風暴圓規的組織仍較鬆散。( NOAA圖片)

【00:40】天文台發出三號強風信號，取代強烈季候風信號，代表本港普遍風力達時速41至62公里，呼籲將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【00:09】天文台表示，受東北季候風及熱帶氣旋圓規的共同影響，現時本港普遍吹清勁偏北風，離岸吹強風。按照現時預測路徑，圓規即將進入香港800公里範圍內，隨後天文台會發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

在11日晚11時，圓規集結在馬尼拉以北約470公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過呂宋海峽一帶並進入南海東北部。

天文台12日00:00發出的最新九天天氣預報。

10月11日打風情況

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圓規風球｜各區超市蔬菜、麵包搶購一空 網民：似打仗多過打風

【23:42】強烈熱帶風暴「圓規」逼近，天文台今日（11日）預告，圓規於周三（13日）初時最接近本港，屆時或需要改發8號風球。雖然風球未至，不過市民已做好準備，不少網民反映各區超市及街市均被搶購一空，蔬菜、麵包及即食麵的貨架已空空如也。有網民笑言，情況「似打仗多過打風」。



在荃灣多間超市亦出現同樣情況，有市民指因上周六（9日）熱帶氣旋「獅子山」「突襲」下未有充足準備食糧，須冒風雨離家尋找仍開業的餐廳，故今次提早購買即食麵等，「買定就唔使出街」。

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天文台料熱帶氣旋圓規在11日晚上進入本港800公里警戒範圍。（天文台圖片）

【22:55】強烈季候風信號現正生效。天文台指在季候風及熱帶氣旋圓規的共同影響下，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。

在晚上10時30分的過去一小時，橫瀾島錄得的最高持續風速為每小時67公里，最高陣風為每小時79公里。

圓規風球｜女工塌棚死 勞工處籲惡劣天氣勿派地盤工人做戶外工程

【21:51】上周五（8日）跑馬地樂活道一宗竹棚架倒塌的意外導致一名女工死亡，熱帶氣旋圓規來勢洶洶，猶如獅子山2.0。勞工處今日（11日）即呼籲建築地盤的承建商在惡劣天氣下提高警覺，立刻採取適當工作安排及所需的安全措施，以確保工人的工作安全。發言人指，承建商須參考《颱風及暴雨情況下工作守則》和《惡劣天氣下的工作安全指南》，盡量避免委派工人在受惡劣天氣影響的地方進行戶外建築工程，尤其是棚架工程及起重機操作。

▼10月11日熱帶氣旋圓規襲港前夕 天色良好▼



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【20:20】天文台在今日（11日）上午9時半已發出特別天氣提示，預告熱帶氣旋「圓規」會在今日橫過呂宋海峽，晚間進入香港800公里範圍內，屆時天文台會發出熱帶氣旋警告信號。在「圓規」與東北季候風的共同影響下，華南沿岸風勢在未來一兩日會逐漸增強。隨著「圓規」橫過南海北部及靠近本港，本港明日（12日）稍後天氣轉壞，風力會進一步增強，預料會在周三（13日）初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風。

在晚上8時，強烈熱帶風暴圓規集結在馬尼拉以北約470公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過呂宋海峽一帶。

澳門地球物理暨氣象局在晚上8時發出一號風球，料將在晚間維持；預計明日凌晨至早上發出3號風球的可能性為「高」，明晚至後日清晨發出8號風球的可能性「較高」。

該局預料圓規周二至周三將繼續增強，並快速橫過南海北部，在周三初時最接近澳門，在澳門以南約400公里範圍內掠過，大致趨向海南島。在圓規與東北季風共同影響下，未來兩日澳門天氣轉趨不穩定，風力顯著增強及有雷雨，最大風力有機會達8級；受風暴潮叠加天文潮影響，未來兩日低窪地區有機會出現約0.5米水浸。

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獅子山風球｜天文台長認發放訊息不理想 為女工塌棚意外身故難過

【18:52】熱帶風暴「獅子山」襲港造成狂風暴雨，本港接連兩日經歷黑色暴雨警告及八號風球，帶來連場大雨，多處水浸變澤國。



經歷連場大雨後，本港水塘存水量由約67.67%，大升一成至75.32%，重上七成安全指標。記者今日（11日）到訪大潭篤水塘，洪水在水壩直落而下，頓時變成的澎湃的瀑布，非常壯觀。不少市民前來欣賞，更有人在24年後再次現場感受排洪氣勢，「好興奮！我嚟過好多次（大潭篤水塘），但第一次睇到排洪！」

▼10.11大潭篤水塘滿瀉洩洪 吸引市民打卡▼



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獅子山風球｜連場豪雨水塘存水升一成 大潭水塘排洪頓變巨型瀑布

【18:10】熱帶風暴「獅子山」襲港造成狂風暴雨，本港接連兩日經歷黑色暴雨警告及八號風球，帶來連場大雨，多處水浸變澤國。



經歷連場大雨後，記者今日（11日）到訪大潭篤水塘，洪水在水壩直落而下，頓時變成的澎湃的瀑布，非常壯觀。不少市民前來欣賞，更有人在24年後再次現場感受排洪氣勢，「好興奮！我嚟過好多次（大潭篤水塘），但第一次睇到排洪！」

▼10月9日熱帶風暴獅子山襲港．8號風球下市況▼



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圓規風球｜教育局發信：家長可應天氣決定子女上學 學校酌情處理

【18:00】繼熱帶氣旋獅子山上周「突襲」後，另一熱帶氣旋「圓規」亦蓄勢待襲。有鑑於上周五（9日）上學及放學時間傾盆大雨，不少學生變「落湯雞」，教育局今日（11日）向家長發文，提及惡劣天氣下的上學安排。文中指，局部地區情況或與全港整體情況不同，甚至出現突發事件，須按當時情況靈活處理，強調教育局通告說明，家長可因應天氣情況，自行決定應否讓子女上學，如區內天氣、道路、斜坡或交通情況惡劣，為保障子女安全，家長應讓其留在家中。對於受惡劣天氣或水浸影響，而遲到或由家長決定於當日缺課的學生，學校會酌情處理，不會處分。

圓規風球｜獅子山翻版 天文台今晚直掛3號風球 預警周三或掛8號

【17:30】風再起了！帶來8號風球的獅子山走後，強烈熱帶風暴「圓規」亦來勢洶洶。天文台今午（11日）4時發出強烈季候風信號，本港正吹強風，平均風速每小時超過40公里 ，風力等同3號風球。天文台高級科學主任李子祥下午在記者會更預告，當圓規今晚進入香港800公里範圍，天文台會如獅子山來襲一樣，直接發出3號風球取代強烈季候風信號，而明日至周三初時風力會進一步增強，周三部分地區或吹烈風，天文台當日可能會發出8號風球。

圓規風球｜天文台預告今晚直接掛3號風球 周三或需掛8號

【16:30】熱帶氣旋獅子山上周「突襲」後，天文台預測強烈熱帶風暴圓規今晚（11日）會進入香港800公里警戒範圍，屆時將會由強烈季候風信號，直接轉為3號風球，一如獅子山一樣，跳過1號風球；天文台更預測圓規將增強為颱風，周三（13日）初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，可能需要改發8號風球。

台長鄭楚明在今日的記者會上表示，圓規與獅子山一樣是「秋颱」，，華南地區受東北季候風影響，當有熱帶氣旋在南海，兩者共同效應，令風力增加；當圓規接近香港南面時，相關雨帶會移近珠江口，風勢繼續增強，風力最大時間，預計周二後期至周三初期，最後視乎路徑有否變化。

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「圓規」今晚逼近天文台預告發熱帶氣旋警告 周三離岸高地9級風

【13:06】「獅子山」逐漸遠離並減弱成低壓區，但「圓規」已逐漸增強成強烈熱帶風暴，並「接棒」逼近本港。天文台預告，「圓規」晚間進入香港800公里範圍內，屆時會發出熱帶氣旋警告信號，加上與東北季候風共同影響下，料明日（12日）稍後已開始有狂風驟雨，至周三（13日）更有狂風大驟雨及雷暴，初時有機會吹烈風（8級），離岸及高地更吹9級烈風。

颱風圓規︱重陽前又打風 星期二晚天氣轉差 季候風再成風力關鍵

【12:26】在熱帶氣旋「獅子山」剛剛遠離之際，另一熱帶氣旋「圓規」（圖一）已在菲律賓以東海域增強中，並預料最早在今日(10月11日)晚上進入香港800公里範圍。



（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 旺角周末冷清▼

