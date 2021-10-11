圓規風球．最新｜3號風球生效　教育局宣布幼稚園今日停課

送走一個熱帶氣旋「獅子山」，本港隨即迎來另一個熱帶氣旋「圓規」。天文台12日凌晨0時40分，發出3號風球，取代強烈季候風信號，與獅子山來襲時一樣，跳過1號風球。澳門氣象局則於11日晚上8時，發出1號風球。



天文台預測12日晚至13日初時，本港風力會進一步增強，圓規將於13日初時在本港以南約400公里範圍掠過，部分地區風力可能達烈風程度，屆時會視乎風力變化及天氣，不排除改發八號烈風或暴風信號。



10月12日打風情況

【05:20】由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

【05:15】澳門氣象局表示，今日(12日)清晨6時將改發三號風球。預測本澳風力將會增強。

【03:09】隨著熱帶氣旋圓規逐步接近香港，新渡輪橫水渡航線在10月12日暫停服務直至另行通知。新渡輪其他航線現維持正常服務。

另外，澳門一號風球仍然生效,，預測當地風力將會增強。澳門氣象局凌晨至早上將考慮改發三號風球，今日日間考慮發出藍色風暴潮警告。

【02:40】現代貨箱碼頭有限公司公布因颱風關係，將於04:00開始暫停所有吉櫃交收服務。

圓規風球｜3號風球今早維持 外圍雨帶晚上殺到 低窪地區或水浸

【00:50】在上午１時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南偏東約770公里，預料向西移動，時速約25公里，進入南海東北部。在圓規與東北季候風共同影響下，華南普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會在今早(12日)維持。

【00:45】在截至00:30的一小時內，沙洲及橫瀾島最高持續風速已達烈風程度，分別時速75公里及69公里，最高陣風時速分別86公里及79公里。

強烈熱帶風暴圓規的組織仍較鬆散。( NOAA圖片)

【00:40】天文台發出三號強風信號，取代強烈季候風信號，代表本港普遍風力達時速41至62公里，呼籲將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【00:09】天文台表示，受東北季候風及熱帶氣旋圓規的共同影響，現時本港普遍吹清勁偏北風，離岸吹強風。按照現時預測路徑，圓規即將進入香港800公里範圍內，隨後天文台會發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

在11日晚11時，圓規集結在馬尼拉以北約470公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過呂宋海峽一帶並進入南海東北部。

天文台12日00:00發出的最新九天天氣預報。

10月11日打風情況

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圓規風球｜各區超市蔬菜、麵包搶購一空 網民：似打仗多過打風

【23:42】強烈熱帶風暴「圓規」逼近，天文台今日（11日）預告，圓規於周三（13日）初時最接近本港，屆時或需要改發8號風球。雖然風球未至，不過市民已做好準備，不少網民反映各區超市及街市均被搶購一空，蔬菜、麵包及即食麵的貨架已空空如也。有網民笑言，情況「似打仗多過打風」。



在荃灣多間超市亦出現同樣情況，有市民指因上周六（9日）熱帶氣旋「獅子山」「突襲」下未有充足準備食糧，須冒風雨離家尋找仍開業的餐廳，故今次提早購買即食麵等，「買定就唔使出街」。

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天文台料熱帶氣旋圓規在11日晚上進入本港800公里警戒範圍。（天文台圖片）

【22:55】強烈季候風信號現正生效。天文台指在季候風及熱帶氣旋圓規的共同影響下，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。

在晚上10時30分的過去一小時，橫瀾島錄得的最高持續風速為每小時67公里，最高陣風為每小時79公里。

圓規風球｜女工塌棚死 勞工處籲惡劣天氣勿派地盤工人做戶外工程

【21:51】上周五（8日）跑馬地樂活道一宗竹棚架倒塌的意外導致一名女工死亡，熱帶氣旋圓規來勢洶洶，猶如獅子山2.0。勞工處今日（11日）即呼籲建築地盤的承建商在惡劣天氣下提高警覺，立刻採取適當工作安排及所需的安全措施，以確保工人的工作安全。發言人指，承建商須參考《颱風及暴雨情況下工作守則》和《惡劣天氣下的工作安全指南》，盡量避免委派工人在受惡劣天氣影響的地方進行戶外建築工程，尤其是棚架工程及起重機操作。

▼10月11日熱帶氣旋圓規襲港前夕 天色良好▼



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【20:20】天文台在今日（11日）上午9時半已發出特別天氣提示，預告熱帶氣旋「圓規」會在今日橫過呂宋海峽，晚間進入香港800公里範圍內，屆時天文台會發出熱帶氣旋警告信號。在「圓規」與東北季候風的共同影響下，華南沿岸風勢在未來一兩日會逐漸增強。隨著「圓規」橫過南海北部及靠近本港，本港明日（12日）稍後天氣轉壞，風力會進一步增強，預料會在周三（13日）初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風。

在晚上8時，強烈熱帶風暴圓規集結在馬尼拉以北約470公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過呂宋海峽一帶。

澳門地球物理暨氣象局在晚上8時發出一號風球，料將在晚間維持；預計明日凌晨至早上發出3號風球的可能性為「高」，明晚至後日清晨發出8號風球的可能性「較高」。

該局預料圓規周二至周三將繼續增強，並快速橫過南海北部，在周三初時最接近澳門，在澳門以南約400公里範圍內掠過，大致趨向海南島。在圓規與東北季風共同影響下，未來兩日澳門天氣轉趨不穩定，風力顯著增強及有雷雨，最大風力有機會達8級；受風暴潮叠加天文潮影響，未來兩日低窪地區有機會出現約0.5米水浸。

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獅子山風球｜天文台長認發放訊息不理想 為女工塌棚意外身故難過

【18:52】熱帶風暴「獅子山」襲港造成狂風暴雨，本港接連兩日經歷黑色暴雨警告及八號風球，帶來連場大雨，多處水浸變澤國。



經歷連場大雨後，本港水塘存水量由約67.67%，大升一成至75.32%，重上七成安全指標。記者今日（11日）到訪大潭篤水塘，洪水在水壩直落而下，頓時變成的澎湃的瀑布，非常壯觀。不少市民前來欣賞，更有人在24年後再次現場感受排洪氣勢，「好興奮！我嚟過好多次（大潭篤水塘），但第一次睇到排洪！」

▼10.11大潭篤水塘滿瀉洩洪 吸引市民打卡▼



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獅子山風球｜連場豪雨水塘存水升一成 大潭水塘排洪頓變巨型瀑布

【18:10】熱帶風暴「獅子山」襲港造成狂風暴雨，本港接連兩日經歷黑色暴雨警告及八號風球，帶來連場大雨，多處水浸變澤國。



經歷連場大雨後，記者今日（11日）到訪大潭篤水塘，洪水在水壩直落而下，頓時變成的澎湃的瀑布，非常壯觀。不少市民前來欣賞，更有人在24年後再次現場感受排洪氣勢，「好興奮！我嚟過好多次（大潭篤水塘），但第一次睇到排洪！」

▼10月9日熱帶風暴獅子山襲港．8號風球下市況▼



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圓規風球｜教育局發信：家長可應天氣決定子女上學 學校酌情處理

【18:00】繼熱帶氣旋獅子山上周「突襲」後，另一熱帶氣旋「圓規」亦蓄勢待襲。有鑑於上周五（9日）上學及放學時間傾盆大雨，不少學生變「落湯雞」，教育局今日（11日）向家長發文，提及惡劣天氣下的上學安排。文中指，局部地區情況或與全港整體情況不同，甚至出現突發事件，須按當時情況靈活處理，強調教育局通告說明，家長可因應天氣情況，自行決定應否讓子女上學，如區內天氣、道路、斜坡或交通情況惡劣，為保障子女安全，家長應讓其留在家中。對於受惡劣天氣或水浸影響，而遲到或由家長決定於當日缺課的學生，學校會酌情處理，不會處分。

圓規風球｜獅子山翻版 天文台今晚直掛3號風球 預警周三或掛8號

【17:30】風再起了！帶來8號風球的獅子山走後，強烈熱帶風暴「圓規」亦來勢洶洶。天文台今午（11日）4時發出強烈季候風信號，本港正吹強風，平均風速每小時超過40公里 ，風力等同3號風球。天文台高級科學主任李子祥下午在記者會更預告，當圓規今晚進入香港800公里範圍，天文台會如獅子山來襲一樣，直接發出3號風球取代強烈季候風信號，而明日至周三初時風力會進一步增強，周三部分地區或吹烈風，天文台當日可能會發出8號風球。

圓規風球｜天文台預告今晚直接掛3號風球 周三或需掛8號

【16:30】熱帶氣旋獅子山上周「突襲」後，天文台預測強烈熱帶風暴圓規今晚（11日）會進入香港800公里警戒範圍，屆時將會由強烈季候風信號，直接轉為3號風球，一如獅子山一樣，跳過1號風球；天文台更預測圓規將增強為颱風，周三（13日）初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，可能需要改發8號風球。

台長鄭楚明在今日的記者會上表示，圓規與獅子山一樣是「秋颱」，，華南地區受東北季候風影響，當有熱帶氣旋在南海，兩者共同效應，令風力增加；當圓規接近香港南面時，相關雨帶會移近珠江口，風勢繼續增強，風力最大時間，預計周二後期至周三初期，最後視乎路徑有否變化。

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「圓規」今晚逼近天文台預告發熱帶氣旋警告 周三離岸高地9級風

【13:06】「獅子山」逐漸遠離並減弱成低壓區，但「圓規」已逐漸增強成強烈熱帶風暴，並「接棒」逼近本港。天文台預告，「圓規」晚間進入香港800公里範圍內，屆時會發出熱帶氣旋警告信號，加上與東北季候風共同影響下，料明日（12日）稍後已開始有狂風驟雨，至周三（13日）更有狂風大驟雨及雷暴，初時有機會吹烈風（8級），離岸及高地更吹9級烈風。

颱風圓規︱重陽前又打風 星期二晚天氣轉差 季候風再成風力關鍵

【12:26】在熱帶氣旋「獅子山」剛剛遠離之際，另一熱帶氣旋「圓規」（圖一）已在菲律賓以東海域增強中，並預料最早在今日(10月11日)晚上進入香港800公里範圍。



（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 旺角周末冷清▼

