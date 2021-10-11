圓規風球．直擊｜料400公里內掠過　8號風球至少維持至日出前

強烈熱帶風暴圓規逐步逼近，天文台今日（12日）下午5時20分改發8號東北烈風或暴風信號，根據天文台最新9天天氣預測，明日（13日）吹東至東北風7至8級，離岸及高地間中10 級暴風。天文台指，按照現時預測路徑，圓規會在明日凌晨最接近香港，在本港以南約400公里內掠過，八號烈風或暴風信號會至少在明早日出前維持。

澳門方面，氣象局預料圓規明日凌晨至早上最接近澳門，在澳門以南約400公里範圍內掠過，將於今晚10時30分改發8號東北風球。同時，受風暴潮叠加天文潮影響，預料今晚9時至明凌晨3時內港一帶有機會出現水浸。



10月12日打風情況

打風最新交通消息．一文看清

▼10月12日圓規吹襲 杏花邨大浪▼



▼10月12日圓規吹襲 尖沙咀情況▼



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強烈熱帶風暴圓規料13日凌晨最接近香港。

【20:30】在晚上近11時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南偏南約410公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。

天文台指在過去兩三小時，本港風力有所增強，離岸海域吹烈風，高地達暴風程度。同時，與圓規相關的雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測路徑，圓規會在明日（13日）凌晨最接近香港，在本港以南約400公里內掠過。八號烈風或暴風信號會至少在明早日出前維持，市民明早請留意最新天氣報告。

【20:30】澳門氣象局發出8號東北風球，預料將在明日清晨維持，澳門風力將會增強。在 晚上10時強烈熱帶風暴圓規集結在澳門東南約450公里，大致趨向海南島。

澳門氣象局晚上10時半發出8號風球。

圓規風球｜杏花邨風勢驟增 住戶貼防風膠紙 居民：風力不算太強

【20:55】強烈熱帶風暴圓規逐步逼近，天文台今日（12日）下午5時20分改發8號東北烈風或暴風信號，至少在明早日出前維持。記者今日下午到港島杏花邨視察，有住戶已在窗貼上防風膠紙，風勢在傍晚時份稍為增強，仍然有人到海旁跑步，有市民認為圓規威力暫時不算太強。

▼10月12日圓規吹襲 直擊杏花邨情況▼



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圓規風球｜大澳嚴陣以待 店舖加裝防水閘 居民趕緊回家

【19:33】強烈熱帶風暴「圓規」襲港，以往是水浸黑點的大澳，居民都嚴陣以待，舖頭加裝防水閘，防止海水倒灌。不過多數居民都表示，不太擔心，認為圓規距離香港較遠，亦非遇上天文潮。

▼10月12日圓規吹襲大澳情況▼



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▼10月12日打風情況▼



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【18:56】澳門氣象局宣布將於晚上 10 時30分改發八號東北風球，預測澳門風力將會增強。

【18:45】天文台表示在下午7時，圓規集結在香港之東南偏南約450公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。

過去數小時，圓規逐漸靠近廣東沿岸，並稍為增强。按照現時預測路徑，圓規會在明日凌晨最接近香港，在本港以南約400公里內掠過。在圓規與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸普遍吹強風至烈風程度偏北風。圓規的外圍雨帶亦影響華南沿岸。八號烈風或暴風信號會至少在明早日出前維持。

圓規引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸，市民應做好防風防水浸措施。海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及沙洲分別錄得的最高持續風速為每小時79、67及58公里，最高陣風分別為每小時95、78及74公里。

▼圓規10月12日襲港杏花邨情況▼



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圓規風球｜連掛兩次8號波 酒樓失疫下首單20圍宴會生意︰係天意

【18:02】獅子山剛離去，隨即迎來另一個8號風球圓規。短短兩日多再度懸掛8號風球，令逐步復甦的飲食業再受打擊。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠透露，自疫情爆發以來，已有一年多沒舉辦過大型宴會，有團體原先預訂20圍酒席，但因獅子山令酒席取消，損失約8萬元，嘆謂：「唔知幾時先再接到20圍嘅酒席。」

只能夠望門輕嘆，好似踢足球咁，個波喺龍門口，俾人踢返出嚟。 倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠

圓規風球｜8號風球前紅隧現放工人龍 打工仔：帶文件回家繼續做

【17:59】「獅子山」剛別，「圓規」緊隨而至，天文台剛改發八號烈風或暴風信號。今（12日）下午近5時，紅磡隧道巴士站尚未見大排長龍，有巴士站長指人流較平日增加，亦有打工仔提早放工，排隊等侯過海巴士歸家。踏入下午5時後，開始出現放工人潮，秩序大致良好。

有市民認為，今次天文台提早預報，令放工人潮有序疏散；多名市民異口同聲表示，倘明天需要返工，期望及早通知，不過亦有打工仔指，若明天有「打風假」，已帶備文件準備在家繼續工作。

▼10月12日圓規襲港，紅隧巴士站情況▼



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圓規風球｜通訊辦發呼籲勿急於聯絡親友：電訊網絡或繁忙擠塞

【17:45】熱帶氣旋「圓規」襲港，天文台今日（12日）下午5時20分改發八號烈風或暴風信號。通訊辦公室通訊事務管理局辦公室在4時許發出呼籲，由於天氣惡劣，市民可能急於使用電話，或透過寬頻服務使用社交媒體或即時通訊平台與親友聯絡，電訊網絡有機會因而線路繁忙，甚至擠塞。

【17:42】醫院管理局宣布，轄下所有普通科夜間門診診所今日暫停服務。公立醫院的急症室則會照常服務。已經預約的門診病人，於八號熱帶氣旋警告信號取消後須另約診症時間。

【17:29】民政事務總署宣布開放臨時庇護中心。

圓規風球｜料400公里內掠過 天文台最新預測：周三離岸吹10級風

【17:25】天文台表示在下午5時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南約470公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。

在圓規與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸普遍吹強風至烈風程度偏北風。按照現時預測路徑，圓規會在明日（10月13日）凌晨最接近香港，在本港以南約400公里內掠過。八號烈風或暴風信號會至少在明早日出前維持。

天文台又指，圓規引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸，市民應做好防風防水浸措施，而由於海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

▼10月12日下午打風情況▼



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【17:20】天文台改發8號東北烈風或暴風信號。

圓規風球｜馬會宣布今晚六合彩延至周四 一期攪珠同一原因兩受阻

【16:49】香港賽馬會宣布今晚六合彩攪珠順延至周四（14日）舉行。

【16:45】天文台高級科學主任李子祥預計今晚風力將會增強，帶來驟雨狂風，並預計隨後一兩日會有驟雨。但至於未來會否發出9號或10號風球或8號風球將維持多久，要視乎圓規未來移動路徑及發展。根據天文台最新9天天氣預測，明日吹東至東北風7至8級，離岸 及高地間中10 級。

熱帶氣旋圓規來勢洶洶，有超級市場出現搶購潮。（梁鵬威攝）

圓規風球｜旺角超市部份貨架「清零」 市民不解：又唔係打足幾日

【16:20】本港5天内接連迎來兩個熱帶氣旋，「獅子山」剛走，「圓規」緊隨而至，天文台最新公布，預計下午5時20分或以前，改發八號烈風或暴風信號。不少市民自昨晚起已急忙「儲糧」，各區超市出現搶購潮。

記者今（12日）下午兩時許於旺角及油麻地一帶多間超市直擊，大部分糧食供應量充足，僅得一間的麵包及蔬菜貨架被掃清光。有市民認為，或因「獅子山」預報失準關係，致港人出現反射式恐慌，「又唔係打風打足幾日幾夜，唔駛咁擔心。」另一街坊則指，超市明顯較平日多人。

圓規風球｜通訊辦發呼籲勿急於聯絡親友：電訊網絡或繁忙擠塞

【16:15】通訊事務管理局辦公室的呼籲，市民可能急於使用電話或透過寬頻服務使用社交媒體或即時通訊平台與親友聯絡，電訊網絡有機會因而線路繁忙，甚至擠塞。如未能即時成功致電親友或發現所使用的寬頻服務非常緩慢，請稍後再嘗試，以免加重網絡負荷。

【15:59】今晚「幻彩詠香江」宣布取消。

【15:20】天文台表示預計下午5時20分或以前改發8號風球。

【14:45】3號強風信號現正生效，天文台指在下午3時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南約500公里，即在北緯18.8度，東經117.2度附近，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。在下午2時30分，大老山、橫瀾島及沙洲最高持續風速達烈風(8-9級風)，大老山最高陣風達每小時96公里。

【14:09】社區疫苗接種中心、醫院疫苗接種站和在長發社區中心的外展疫苗接種站將於下午3時關閉。因社區疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。

圓規風球｜有聲音促天文台撥環境局 黃錦星︰歸邊個局唔係最關鍵

【13:36】政府上周公布《香港氣候行動藍圖2050》，環境局局長黃錦星今日（12日）在電台節目表示，將於3年內試行氫能重型車，並於未來數年試行不同電動車型號，本港首輛電動雙層巴士更將於今個月或下個月到港。他透露，兩電已各有兩個風場選址，是建海上風力發電場成熟市機。此外，《施政報告》提出重組政府架構，獅子山襲港期間市民對天文台批評大，甚至有議員建議把天文台撥歸環境局，黃錦星表示持開放態度：「其實唔同部門係咪歸於邊個局，都唔係最關鍵，因為天文台過去都係同我哋緊密。」

▼10月12日下午尖沙咀打風情況▼



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【12:52】考評局表示原定今天午舉行的以下國際及專業考試、服務將會改期或取消。下午1時30分的Prometric考試、下午3時的ABRSM網上樂理考試(1至5級)考試設施及監考服務、下午4時30分的Pearson Edexcel IAL / GCE考試。有關國際及專業考試的最新安排，需留意考評局網頁公布。

圓規風球｜2日半掛2個8號風球 圓規獅子山合製「這麼近」新紀錄

【12:38】強烈熱帶風暴圓規逼近，天文台預告今日（12日）下午4時至6時考慮改發八號烈風及暴風信號。今個8號風球一掛，與獅子山8號風球於周日（10日）凌晨4時40分轉3號風球約只隔2日半，將刷新本港因不同熱帶氣旋而帶來二度8號風球的相距最近時間紀錄。舊紀錄於1966年創下，保持了55年，當年兩個氣旋令香港相隔3天又3.5小時，兩次懸掛8號風球。

【12:34】海洋公園表示，如天文台於開放時間內公佈8號或以上熱帶氣旋警告信號的具體懸掛時間，水上樂園將於懸掛前之兩小時停止售票，並於清場後關閉。

【12:30】天文台指出，中午12時，強烈熱帶風暴圓規集結在北緯18.8度，東經118.0度附近，中心附近最高持續風速約為每小時105公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。

圓規風球｜超市貨架清空 街市豆苗貴五成市民照掃貨：打風嘛

【12:29】熱帶氣旋「獅子山」剛剛離去，本港隨即迎來另一個熱帶氣旋「圓規」。天文台預料下午4至6時考慮發出八號烈風或暴風信號。

不少市民昨晚起已經將各區的超市、街市掃購一空。記者今日在荃灣區街市視察，上午十時起已經人頭湧湧，不少街坊都自備手推車掃貨。家住附近屋苑的陳女士指，昨晚家附近的超市一早被掃購一空，而家中已經沒有食物儲備，於是一早前來為一家四口購買口糧，她指打風天通菜、白菜仔都貴了近一倍，「無辦法，打風呀嘛！」

▼10月12日上午市民到街市掃貨▼



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圓規襲港帶來連日驟雨 天文台料下周初秋涼乾燥 最低20度

【12:17】熱帶氣旋圓規將襲港。天文台九天天氣預測，在圓規與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸風勢頗大，有大雨及狂風。預料另一股東北季候風會在週末期間抵達華南沿岸，下周初天氣乾燥及稍涼，其中周一（18日）料氣溫最低20度，早上稍涼。

天文台九天天氣預測。（天文台網頁截圖）

圓規風球｜天文台4至6時考慮改發八號風球 教育局：全港學校停課

【12:01】熱帶氣旋「圓規」進一步逼近香港。天文台宣布，將在下午4至6時考慮發出八號熱帶氣旋警告信號。教育局隨即表示，所有學校今日停課。

【10:08】昂坪360 宣佈，由於受三號強風信號的影響，今天的纜車服務暫停。昂坪360將於天氣好轉後，儘快恢復纜車服務。

【09:44】康樂及文化事務署宣布，由於大浪及天氣惡劣關係，港島南區的深水灣泳灘、淺水灣泳灘、南灣泳灘、赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；離島區的洪聖爺灣泳灘、長洲東灣泳灘、銀礦灣泳灘、貝澳泳灘及下長沙泳灘；以及西貢區的銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民勿在該處游泳。

【07:07】由於三號強風信號生效，原定今日上午8時於灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式將取消。

【07:00】食物及衞生局發言人提醒巿民，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，位於室外的流動採樣站不會開放。有需要進行新冠病毒檢測的人士可轉往社區檢測中心或室內流動採樣站進行檢測。

【06:58】在圓規與東北季候風共同影響下，華南普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會在今早及下午初時維持。

隨著圓規逐漸靠近廣東沿岸及增強，其外圍雨帶會在今晚為本港帶來狂風驟雨，本地風勢亦會進一步增強。天文台會在下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。

▼10月10日 熱帶氣旋獅子山「落波」後長洲▼



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圓規風球｜天文台︰下午較後時間或改發8號風球 幼稚園今日停課

【05:20】由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位。但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

▼10月11日圓規襲前夕天晴乾燥▼



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天氣交通｜3號風球生效 今日下午或改發8號風球 多條幹道限速

【05:15】澳門氣象局表示，今日(12日)清晨6時將改發三號風球。預測本澳風力將會增強。

【03:09】隨著熱帶氣旋圓規逐步接近香港，新渡輪橫水渡航線在10月12日暫停服務直至另行通知。新渡輪其他航線現維持正常服務。

另外，澳門一號風球仍然生效,，預測當地風力將會增強。澳門氣象局凌晨至早上將考慮改發三號風球，今日日間考慮發出藍色風暴潮警告。

【02:40】現代貨箱碼頭有限公司公布因颱風關係，將於04:00開始暫停所有吉櫃交收服務。

圓規風球｜3號風球今早維持 外圍雨帶晚上殺到 低窪地區或水浸

【00:50】在上午１時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南偏東約770公里，預料向西移動，時速約25公里，進入南海東北部。在圓規與東北季候風共同影響下，華南普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，三號強風信號會在今早(12日)維持。

【00:45】在截至00:30的一小時內，沙洲及橫瀾島最高持續風速已達烈風程度，分別時速75公里及69公里，最高陣風時速分別86公里及79公里。

強烈熱帶風暴圓規的組織仍較鬆散。( NOAA圖片)

【00:40】天文台發出三號強風信號，取代強烈季候風信號，代表本港普遍風力達時速41至62公里，呼籲將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

【00:09】天文台表示，受東北季候風及熱帶氣旋圓規的共同影響，現時本港普遍吹清勁偏北風，離岸吹強風。按照現時預測路徑，圓規即將進入香港800公里範圍內，隨後天文台會發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。

在11日晚11時，圓規集結在馬尼拉以北約470公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過呂宋海峽一帶並進入南海東北部。

天文台12日00:00發出的最新九天天氣預報。

10月11日打風情況

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圓規風球｜各區超市蔬菜、麵包搶購一空 網民：似打仗多過打風

【23:42】強烈熱帶風暴「圓規」逼近，天文台今日（11日）預告，圓規於周三（13日）初時最接近本港，屆時或需要改發8號風球。雖然風球未至，不過市民已做好準備，不少網民反映各區超市及街市均被搶購一空，蔬菜、麵包及即食麵的貨架已空空如也。有網民笑言，情況「似打仗多過打風」。



在荃灣多間超市亦出現同樣情況，有市民指因上周六（9日）熱帶氣旋「獅子山」「突襲」下未有充足準備食糧，須冒風雨離家尋找仍開業的餐廳，故今次提早購買即食麵等，「買定就唔使出街」。

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天文台料熱帶氣旋圓規在11日晚上進入本港800公里警戒範圍。（天文台圖片）

【22:55】強烈季候風信號現正生效。天文台指在季候風及熱帶氣旋圓規的共同影響下，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里。陣風間中達烈風程度。

在晚上10時30分的過去一小時，橫瀾島錄得的最高持續風速為每小時67公里，最高陣風為每小時79公里。

圓規風球｜女工塌棚死 勞工處籲惡劣天氣勿派地盤工人做戶外工程

【21:51】上周五（8日）跑馬地樂活道一宗竹棚架倒塌的意外導致一名女工死亡，熱帶氣旋圓規來勢洶洶，猶如獅子山2.0。勞工處今日（11日）即呼籲建築地盤的承建商在惡劣天氣下提高警覺，立刻採取適當工作安排及所需的安全措施，以確保工人的工作安全。發言人指，承建商須參考《颱風及暴雨情況下工作守則》和《惡劣天氣下的工作安全指南》，盡量避免委派工人在受惡劣天氣影響的地方進行戶外建築工程，尤其是棚架工程及起重機操作。

▼10月11日熱帶氣旋圓規襲港前夕 天色良好▼



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【20:20】天文台在今日（11日）上午9時半已發出特別天氣提示，預告熱帶氣旋「圓規」會在今日橫過呂宋海峽，晚間進入香港800公里範圍內，屆時天文台會發出熱帶氣旋警告信號。在「圓規」與東北季候風的共同影響下，華南沿岸風勢在未來一兩日會逐漸增強。隨著「圓規」橫過南海北部及靠近本港，本港明日（12日）稍後天氣轉壞，風力會進一步增強，預料會在周三（13日）初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風。

在晚上8時，強烈熱帶風暴圓規集結在馬尼拉以北約470公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過呂宋海峽一帶。

澳門地球物理暨氣象局在晚上8時發出一號風球，料將在晚間維持；預計明日凌晨至早上發出3號風球的可能性為「高」，明晚至後日清晨發出8號風球的可能性「較高」。

該局預料圓規周二至周三將繼續增強，並快速橫過南海北部，在周三初時最接近澳門，在澳門以南約400公里範圍內掠過，大致趨向海南島。在圓規與東北季風共同影響下，未來兩日澳門天氣轉趨不穩定，風力顯著增強及有雷雨，最大風力有機會達8級；受風暴潮叠加天文潮影響，未來兩日低窪地區有機會出現約0.5米水浸。

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獅子山風球｜天文台長認發放訊息不理想 為女工塌棚意外身故難過

【18:52】熱帶風暴「獅子山」襲港造成狂風暴雨，本港接連兩日經歷黑色暴雨警告及八號風球，帶來連場大雨，多處水浸變澤國。



經歷連場大雨後，本港水塘存水量由約67.67%，大升一成至75.32%，重上七成安全指標。記者今日（11日）到訪大潭篤水塘，洪水在水壩直落而下，頓時變成的澎湃的瀑布，非常壯觀。不少市民前來欣賞，更有人在24年後再次現場感受排洪氣勢，「好興奮！我嚟過好多次（大潭篤水塘），但第一次睇到排洪！」

▼10.11大潭篤水塘滿瀉洩洪 吸引市民打卡▼



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獅子山風球｜連場豪雨水塘存水升一成 大潭水塘排洪頓變巨型瀑布

【18:10】熱帶風暴「獅子山」襲港造成狂風暴雨，本港接連兩日經歷黑色暴雨警告及八號風球，帶來連場大雨，多處水浸變澤國。



經歷連場大雨後，記者今日（11日）到訪大潭篤水塘，洪水在水壩直落而下，頓時變成的澎湃的瀑布，非常壯觀。不少市民前來欣賞，更有人在24年後再次現場感受排洪氣勢，「好興奮！我嚟過好多次（大潭篤水塘），但第一次睇到排洪！」

▼10月9日熱帶風暴獅子山襲港．8號風球下市況▼



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圓規風球｜教育局發信：家長可應天氣決定子女上學 學校酌情處理

【18:00】繼熱帶氣旋獅子山上周「突襲」後，另一熱帶氣旋「圓規」亦蓄勢待襲。有鑑於上周五（9日）上學及放學時間傾盆大雨，不少學生變「落湯雞」，教育局今日（11日）向家長發文，提及惡劣天氣下的上學安排。文中指，局部地區情況或與全港整體情況不同，甚至出現突發事件，須按當時情況靈活處理，強調教育局通告說明，家長可因應天氣情況，自行決定應否讓子女上學，如區內天氣、道路、斜坡或交通情況惡劣，為保障子女安全，家長應讓其留在家中。對於受惡劣天氣或水浸影響，而遲到或由家長決定於當日缺課的學生，學校會酌情處理，不會處分。

圓規風球｜獅子山翻版 天文台今晚直掛3號風球 預警周三或掛8號

【17:30】風再起了！帶來8號風球的獅子山走後，強烈熱帶風暴「圓規」亦來勢洶洶。天文台今午（11日）4時發出強烈季候風信號，本港正吹強風，平均風速每小時超過40公里 ，風力等同3號風球。天文台高級科學主任李子祥下午在記者會更預告，當圓規今晚進入香港800公里範圍，天文台會如獅子山來襲一樣，直接發出3號風球取代強烈季候風信號，而明日至周三初時風力會進一步增強，周三部分地區或吹烈風，天文台當日可能會發出8號風球。

圓規風球｜天文台預告今晚直接掛3號風球 周三或需掛8號

【16:30】熱帶氣旋獅子山上周「突襲」後，天文台預測強烈熱帶風暴圓規今晚（11日）會進入香港800公里警戒範圍，屆時將會由強烈季候風信號，直接轉為3號風球，一如獅子山一樣，跳過1號風球；天文台更預測圓規將增強為颱風，周三（13日）初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，可能需要改發8號風球。

台長鄭楚明在今日的記者會上表示，圓規與獅子山一樣是「秋颱」，，華南地區受東北季候風影響，當有熱帶氣旋在南海，兩者共同效應，令風力增加；當圓規接近香港南面時，相關雨帶會移近珠江口，風勢繼續增強，風力最大時間，預計周二後期至周三初期，最後視乎路徑有否變化。

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「圓規」今晚逼近天文台預告發熱帶氣旋警告 周三離岸高地9級風

【13:06】「獅子山」逐漸遠離並減弱成低壓區，但「圓規」已逐漸增強成強烈熱帶風暴，並「接棒」逼近本港。天文台預告，「圓規」晚間進入香港800公里範圍內，屆時會發出熱帶氣旋警告信號，加上與東北季候風共同影響下，料明日（12日）稍後已開始有狂風驟雨，至周三（13日）更有狂風大驟雨及雷暴，初時有機會吹烈風（8級），離岸及高地更吹9級烈風。

颱風圓規︱重陽前又打風 星期二晚天氣轉差 季候風再成風力關鍵

【12:26】在熱帶氣旋「獅子山」剛剛遠離之際，另一熱帶氣旋「圓規」（圖一）已在菲律賓以東海域增強中，並預料最早在今日(10月11日)晚上進入香港800公里範圍。



（原文取自天文台網頁，大小標題、引言及內文，經過香港01編輯修訂）

▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 旺角周末冷清▼

