圓規風球．交通消息｜港鐵調整班次巴士服務維持　新渡輪6時停航

強烈熱帶風暴圓規逐漸靠近廣東沿岸，在其與東北季候風共同影響下，廣東沿岸普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，香港天文台預告，會於下午5時20分或之前，改發8號烈風或暴風信號。

隨著圓規逼近，海陸交通將大受影響，即時羅列最新交通消息，讓大家風暴下出入平安。



▼10月12日圓規吹襲香港▼



10月12日風暴期間交通信息

【16:15】港鐵表示，現時維持列車服務繁忙時間班次。

荃灣綫：2分鐘一班車；

觀塘綫 ：來往何文田站及調景嶺站2分鐘一班車，來往黃埔站及調景嶺站4分鐘一班車；

港島綫 ：2分鐘一班車；

南港島綫：3分鐘一班車；

將軍澳綫 ：來往北角站和寶琳站 2.5 – 4分鐘一班車，來往北角站及康城站6 – 8分鐘一班車；

東涌綫：來往香港站及青衣站3 – 5分鐘一班車，來往香港站及東涌站4 – 8分鐘一班車

迪士尼綫 ：20分鐘一班車

機場快綫 ：30分鐘一班車

東鐵綫 ：來往紅磡站至羅湖站3 – 6分鐘一班車

屯馬綫：3分鐘一班車

輕鐵 ：4 – 12分鐘一班車

港鐵巴士 ：4 – 12分鐘一班車

【16:00】新渡輪公布，多班本地航線都會停航。

【15:30】九巴及龍運巴士宣布為疏導乘客，日間巴士服務仍然會維持正常，直至另行通知；新巴城巴各條路線維持正常運作，並會加強服務方便市民下班。

【15:22】港鐵表示，天文台已公布稍後將改發八號烈風或暴風信號，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務現正逐步加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。

港鐵呼籲乘客可分批離開工作地點乘搭列車，避免車站過份擠迫，個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順，而在八號烈風或暴風信號發出三小時後，港鐵巴士將會暫停服務。

▼10月12日下午尖沙咀打風情況▼



+ 2

【14:52】圓規逼近，多條渡輪服務停航，包括橫水渡航線、愉景灣-梅窩航線、塔門-黃石碼頭街渡、馬料水-塔門街渡、香港仔-蒲台島街渡。

▼10月9日獅子山吹襲掛8號風球▼



+ 9

【12:30】海事處宣布位於藍巴勒海峽的避風塘告滿，籲本地船隻使用其他避風塘。

【11:10】海事處宣布位於新油麻地的避風塘告滿，籲本地船隻使用其他避風塘。

【09:09】昂坪 360 宣布，由於受三號強風信號影響，今天纜車服務暫停。

【09:00】新渡輪橫水渡航線今日暫停服務，直至另行通知，而新渡輪其他航線現維持正常服務。

▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 市民追風▼

