圓規風球．交通消息｜8號風球近尾聲　九巴接送車載車長預備復駛

強烈熱帶風暴圓規逐漸靠近廣東沿岸，在其與東北季候風共同影響下，廣東沿岸普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，香港天文台預告，會於下午5時20分或之前，改發8號烈風或暴風信號。

隨著圓規逼近，海陸交通將大受影響，即時羅列最新交通消息，讓大家風暴下出入平安。



10月13日風暴期間交通信息

【15:10】珊瑚海船務有限公司在facebook專頁指，運輸處通知16:40改掛3號風球，並訂下船期，包括觀塘去西灣河首班17:18、西灣河去觀塘首班17:33、三家村去西灣河首班 17:30、西灣河去三家村首班17:45等。

【14:18】九巴表示，各廠員工接送車已於14:00開始運作，九巴及龍運夜更車長將根據工時到屬廠派更組報到。

【10:55】九巴宣布，九巴及龍運日間路線繼續暫停，龍運S1、S64、S64C、S64P及S65維持有限度服務。

【06:57】運輸署宣佈：

青嶼幹線：較早前於青嶼幹線實施的臨時車速限制措施現已取消。

汀九橋：較早前於汀九橋實施的臨時車速限制措施現已取消。

昂船洲大橋：由於強風關係，昂船洲大橋已實施第一階段臨時交通措施：(i)昂船洲大橋的中線封閉，只餘快線及慢線開放予車輛行駛，車速限制降至每小時50公里。(ii)除1.6米或以下的車輛（例如矮身的私家車及的士）外，所有車輛（包括電單車及機動三輪車）禁止使用昂船洲大橋。(iii)南灣隧道（九龍方向）、由西九龍公路及貨櫃碼頭南路往昂船洲大橋的支路，及由青衣路往昂船洲大橋和南灣隧道的支路封閉。

受影響的駕駛人士︰(i)來往屯門/元朗及九龍/沙田，可改經屯門公路及荃灣路。(ii)來往大嶼山及九龍/沙田，可改經長青隧道及青葵公路。(iii)來往青衣南及九龍/沙田，可改經青衣路、葵青路及青葵公路。(iv)來往長青公路及青衣南，可改經青衣西路及青衣路，或青衣西路、青康路及青衣路。

【06:00】珀麗灣客運宣布，珀麗灣來往青衣和葵芳的巴士線將維持有限度服務。

【05:09】港鐵會按時間表開出頭班車，並維持有限度服務。港鐵巴士服務則仍然暫停。

荃灣綫、觀塘綫、港島綫、南港島綫、將軍澳綫、北角站-寶琳站、調景嶺站-康城站、東涌綫分別維持10 分鐘一班；迪士尼綫20 分鐘一班；機場快綫30 分鐘一班；東鐵綫紅磡站-羅湖站以及屯馬綫8 -10 分鐘一班；輕鐵15 -20 分鐘一班。

港鐵已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。

【05:00】新巴城巴B3X、S1、S52及S56於上午5時起提供有限度服務，其他所有路綫服務暫停。

【04:26】運輸署宣佈公共運輸服務安排：

珀麗灣客運:所有路線暫停服務，直至另行通知。

愉景灣交通服務:所有路線暫停服務，直至另行通知。

電車服務:所有路線暫停服務，直至另行通知。

港珠澳大橋穿梭巴士服務：所有路線暫停服務，直至另行通知。

新大嶼山巴士除37M,38M,39M,B2,B2P及B6維持有限度服務外，其他路線暫停服務直至另行通知。

【03:45】九巴及龍運通宵路線暫停服務。另外，10月13日(星期三)日間路線 ，除龍運S1, S64, S64C, S64P, S64X 及S65維持有限度服務外，其他路線暫停服務。

【03:30】九巴及龍運公布，通宵路線暫停服務；10月13日(星期三)日間路線 ，除龍運S1及S64維持有限度服務外，其他路線暫停服務。

【01:43】珀麗灣客運所有渡輪服務已暫停。

【00:45】九巴及龍運、新巴及城巴所有通宵路線暫停服務。

新大嶼山巴士路線37M尾班車凌晨0時50分開出，通宵巴士線N37及N38維持有限度服務。珀麗灣客運通宵巴士線NR332維持正常服務(頭班車上午1時正開出)。愉景灣交通服務路線DB01R及DB03R維持正常服務，路線DB08R暫停服務。

鐵路正維持有限度服務。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。港鐵巴士路線已暫停服務。

【00:15】新巴城巴所有日間路線及通宵路線現時暫停服務。

10月12日風暴期間交通信息

▼10月12日圓規吹襲香港▼



【20:24】港鐵現時繼續維持有限度服務，各綫班次如下：

荃灣綫 10分鐘一班車

觀塘綫 10分鐘一班車

港島綫 10分鐘一班車

南港島綫 10分鐘一班車

將軍澳綫 來往北角站和寶琳站10分鐘一班車；來往北角站和康城站10分鐘一班車

東涌綫 10分鐘一班車

迪士尼綫 20分鐘一班車

機場快綫 30分鐘一班車

東鐵綫 來往紅磡站至上水站8-10分鐘一班車

屯馬綫 8-10分鐘一班車

輕鐵 10-20分鐘一班車

港鐵巴士 暫停服務

【20:00】新巴城巴除了S1, B3X, B5維持有限度服務外，其他均於8時起停駛。

【19:54】九巴及龍運巴士公布，所有日間路線除龍運S1及S64維持有限度服務外，所有日間路線尾班車將於晚上8時正開出。 另外，九巴及龍運所有通宵路線是晚將暫停服務。

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【19:20】港鐵再調整班次：

荃灣綫 5分鐘一班車

觀塘綫 來往何文田站和調景嶺站5分鐘一班車；來往黃埔站和調景嶺站5分鐘一班車

港島綫 5分鐘一班車

南港島綫 5分鐘一班車

將軍澳綫 來往北角站和寶琳站5分鐘一班車；來往北角站和康城站10分鐘一班車

東涌綫 8-10分鐘一班車

迪士尼綫 20分鐘一班車

機場快綫 30分鐘一班車

東鐵綫 來往紅磡站和上水站6-8分鐘一班車

屯馬綫 7分鐘一班車

輕鐵 7–17分鐘一班車

港鐵巴士 7-17分鐘一班車

【18:50】九巴再宣布，下列特別路線開出時間將作出調整：

98S (美孚開) – 1720, 1740, 1800, 1820, 1840, 以下班次將取消: 1900

900 (灣仔(會展)開). –1630, 1700, 1730, 1800, 1845

960B (鰂魚涌開) - 1715, 1735, 1755, 1815, 1835, 1855, 1915

968X (鰂魚涌開) - 1730, 1755, 1810, 1825, 1840

龍運

E36S (機場開) 1700, 1720, 1740, 以下班次將取消: 1800, 1830, 1900

【17:40】Uber向用戶發通知，指8號風球期間暫停叫車服務，直至天文台改掛3號風球或以下。

【17:35】港鐵列車服務現時維持繁忙時間班次，各綫班次如下：

荃灣綫2分鐘一班車

觀塘綫 來往何文田站及調景嶺站2分鐘一班車；來往黃埔站及調景嶺站4分鐘一班車

港島綫 2分鐘一班車

南港島綫 3分鐘一班車

將軍澳綫 來往北角站和寶琳站 2.5 – 4分鐘一班車；來往北角站及康城站6 – 8分鐘一班車

東涌綫 來往香港站及青衣站3 – 5分鐘一班車；來往香港站及東涌站4 – 8分鐘一班車

迪士尼綫 20分鐘一班車

機場快綫 30分鐘一班車

東鐵綫 來往紅磡站至羅湖站3 – 6分鐘一班車

屯馬綫3分鐘一班車

輕鐵 4 – 12分鐘一班車

港鐵巴士 4 – 12分鐘一班車(3小時內停止服務)

【17:00】九巴將有以下車務特別安排：

九巴

91P (香港科技大學(南)開) - 1610, 1625, 1640, 1655, 1715, 1735, 1755, 以下班次將取消: 1815, 1830

263A (科學園開) – 1715,以下班次將取消: 1820

263C (大埔工業邨開) – 1715, 以下班次將取消: 1755

960B (鰂魚涌開) - 1715, 1735, 1755, 1815, 1835, 1855, 1915

968X (鰂魚涌開) - 1730, 1755, 1810, 1825, 1840

龍運

E36S (機場開) 1700, 1720, 1740, 以下班次將取消: 1800, 1830, 1900

E36P (博覽館開) 1740 , 以下班次將取消: 1810

E43 (東涌碼頭開) 1730 , 以下班次將取消: 1830

新巴亦有以下安排：

【16:15】港鐵表示，現時維持列車服務繁忙時間班次。

荃灣綫：2分鐘一班車；

觀塘綫 ：來往何文田站及調景嶺站2分鐘一班車，來往黃埔站及調景嶺站4分鐘一班車；

港島綫 ：2分鐘一班車；

南港島綫：3分鐘一班車；

將軍澳綫 ：來往北角站和寶琳站 2.5 – 4分鐘一班車，來往北角站及康城站6 – 8分鐘一班車；

東涌綫：來往香港站及青衣站3 – 5分鐘一班車，來往香港站及東涌站4 – 8分鐘一班車

迪士尼綫 ：20分鐘一班車

機場快綫 ：30分鐘一班車

東鐵綫 ：來往紅磡站至羅湖站3 – 6分鐘一班車

屯馬綫：3分鐘一班車

輕鐵 ：4 – 12分鐘一班車

港鐵巴士 ：4 – 12分鐘一班車

【16:00】新渡輪公布，多班本地航線都會停航。

【15:30】九巴及龍運巴士宣布為疏導乘客，日間巴士服務仍然會維持正常，直至另行通知；新巴城巴各條路線維持正常運作，並會加強服務方便市民下班。

【15:22】港鐵表示，天文台已公布稍後將改發八號烈風或暴風信號，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務現正逐步加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。

港鐵呼籲乘客可分批離開工作地點乘搭列車，避免車站過份擠迫，個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順，而在八號烈風或暴風信號發出三小時後，港鐵巴士將會暫停服務。

▼10月12日下午尖沙咀打風情況▼



+ 2

【14:52】圓規逼近，多條渡輪服務停航，包括橫水渡航線、愉景灣-梅窩航線、塔門-黃石碼頭街渡、馬料水-塔門街渡、香港仔-蒲台島街渡。

▼10月9日獅子山吹襲掛8號風球▼



+ 9

【12:30】海事處宣布位於藍巴勒海峽的避風塘告滿，籲本地船隻使用其他避風塘。

【11:10】海事處宣布位於新油麻地的避風塘告滿，籲本地船隻使用其他避風塘。

【09:09】昂坪 360 宣布，由於受三號強風信號影響，今天纜車服務暫停。

【09:00】新渡輪橫水渡航線今日暫停服務，直至另行通知，而新渡輪其他航線現維持正常服務。

▼10月9日熱帶氣旋獅子山8號風球 市民追風▼

