天文台料季候風緩和回升至27度　菲律賓以東熱帶氣旋周五升級颱風

東北季候風逐漸緩和，天文台預測周二（26日）市區最高氣溫回升至攝氏27度。天文台料位於南海南部的低壓區會在未來兩三日帶來不穩定天氣，本周中期早上有一兩陣雨；同時位於西北太平洋的熱帶氣旋會逐漸增強成颱風，橫過菲律賓以東海域，料對本港影響不大。



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今日是渣打馬拉松比賽日，天氣未算太冷，中午時分陽光普照，市區氣溫介乎19至27度。天文台預測，影響廣東的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，該區氣溫回升，本周中期雲量增多，周二及周三市區最高氣溫回升至27度，日間部分時間有陽光，但料早上有一兩陣雨，日夜溫差仍有5度，外出時最好帶上外套了。

天文台料其後數天持續有陽光，周末開始有一兩陣雨，至下周日萬聖節（31日）當日早上有一兩陣雨，亦短暫時間有陽光，料市區氣溫介乎22至26度。

位於西北太平洋的熱帶氣旋會在未來兩三日橫過菲律賓以東海域，並有機會升級成颱風。（天文台網站截圖）

菲律賓以東料有颱風形成

此外，位於南海南部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該低壓區在周二或升級成熱帶低氣壓，但強度沒有進一步增強，並移向越南一帶。

至於位於菲律賓以東之西北太平洋的熱帶低氣壓，在正午12時集結在硫黃島以南約1350公里，預料向北或西北偏北移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東海域。天文台預測該熱帶氣旋周五（29日）升級成颱風級別，但由於距離香港較遠，料對本港威脅不大。

（天文台網站截圖）

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