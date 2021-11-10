天文台料清涼天氣持續至周末　下周回暖秋意減退　市區高見26度

一股乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，天文台預測陽光普照的天氣持續至周末，但早上稍涼，市區最低氣溫只有18度，明早打鼓嶺或只有14度，日夜仍有6度溫差。隨季候風下周緩和，秋意減退，料下周一（15日）最高氣溫回升至26度，上水或再升至28度，短袖衫再次要出動了！



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本港今日大致天晴及非常乾燥，但早上稍涼，大帽山曾跌至8.5度。正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至40%以下。

一股乾燥的東北季候風會在未來兩、三日持續為華南帶來普遍晴朗的天氣，天文台預測，未來三日都是晴天，早上稍涼，市區氣溫徘徊在18至24度，且日間非常乾燥，最低相對濕度降至35%。參考自動分區天氣預報，明早打鼓嶺或只有14度，多個新界地區只有15、16度，早上上班上學還是要注意保暖。

今早大帽山曾跌至8.5度。（天文台網站截圖）

下周初市區高見26度

東北季候風會在下周初緩和，本港氣溫稍為回升，天文台預測，下周一早上有一、兩陣微雨，部份時間有陽光，市區最高氣溫回升至26度。電腦預測顯示，當日下午上水或再升溫至28度，多區亦高見27度，秋涼暫退，迎來暖意，隨後兩日仍高見26度。

天文台預料，東北季候風補充會在下周中期抵達廣東沿岸，下周四（18日）起氣溫輕微回落到19至25度，部分時間有陽光，未見明顯涼意。

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