冷鋒｜天文台預告下周急轉凍　下周三低見15度　有區清晨得11度

香港天文台表示，預測本港今日（15日）下午及今晚大致多雲，下午部分時間有陽光及乾燥。因東北季候風會在未來一兩日持續影響華南沿岸，本港未來兩日天氣和暖，介乎攝氏21至27度。未來數日亦大致多雲，日間部分時間有陽光，但一道冷鋒會在下週初橫過華南沿岸，故下周初、11月22日「小雪」起會顯著轉涼及有幾陣雨。而天文台「自動分區天氣預報」可見，11月23日及24日清晨7時，打鼓嶺預測溫度只有11度。



香港天文台表示，東北季候風正影響華南，一道雲帶同時覆蓋廣東，預測本港下午及今晚大致多雲，下午部分時間有陽光及乾燥。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。

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香港九天天氣預報：2021年11月16日至11月24日。（天文台截圖）

展望未來數日大致多雲，日間部分時間有陽光。周二及周三預測溫度介乎21至27度，下周初顯著轉涼。天文台預料一道冷鋒會在下週初橫過華南沿岸，令該區顯著轉涼及有幾陣雨。而據天文台九天天氣預報，11月22日（廿四節氣中「小雪」，意味將進入嚴寒的冬天）當日預測溫度僅有17至21度。而11月23及24日氣溫再微降至跌穿20度，而清晨7時，打鼓嶺預測溫度更只有11度。

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周五月偏食降雨率偏低 太空館提醒黃昏月出望東北偏東

特別一提，月偏食將於周五（19日）再上演！根據最新預測，當日部分時間有陽光，降雨機率偏低，加上氣溫介乎21至26度，相信適合觀賞。不過，香港太空館早前提醒，今次月食時月球仰角較低，且天色尚未全黑，可能比較費力才能找到月球位置。當天下午6時月球離地平線相差還不足5度，故選擇觀測地點時，要特別留意東北偏東的障礙物高度。