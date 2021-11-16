「小雪」冷鋒襲港　天文台料一日降10度　下周三一區低見12度

步入11月中，本港未見寒意。不過天文台預測，一道冷鋒會在下周初橫過華南沿岸，該區顯著轉涼及有幾陣雨，風勢頗大。下周一（22日）為廿四節氣中的「小雪」，天文台料天氣將轉涼，市區最低氣溫或跌至17度，相比前一日最高氣溫達27度，市區相隔一天即急降10度。

其後數日天氣亦預料繼續清涼，天文台料下周二（23日）、三（24日）最低氣溫同樣得16度，而下周三新界多區跌至約14度，而打鼓嶺或只得12度，達寒冷程度。



▼11.8冷鋒過境 天氣轉涼▼



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天文台表示，東北季候風正影響華南。一股季候風補充會在周四（18日）早上抵達廣東沿岸，並在隨後一、兩日被一股偏東氣流取代。預測今日（16日）大致天晴，下午乾燥；吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。展望未來數日部份時間有陽光，周末期間日間溫暖，下周日（21日）氣溫更高見27度。

下周一為「小雪」，代表冬季來臨。天文台預料今年小雪或適逢冷鋒殺到，預測天氣將顯著轉涼，大致多雲，有幾陣雨。早上氣溫料跌至18度，入夜後更進一步下滑至17度，打鼓嶺或得14度；與前一日相比，溫差達10度。

▼10.23 東北季候風影響，「霜降」天氣清涼▼



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天文台料下周一「小雪」最低17度 或為近12年來最涼

翻查資料，上一個氣溫低於17度的「小雪」，已為2009年錄得的13度。如今年小雪錄得17度，即有機會成為近12年來的最涼的小雪。另外，下周一離岸及高地風力更達7級強風。

天文台又預測，隨後數日天氣繼續轉涼，下周二天氣清涼及乾燥，日間短暫時間有陽光；下周三早上清涼，大致天晴。天文台料兩日最低氣溫均低見16度，下周三大埔、流浮山及上水更只得14度，而打鼓嶺更或跌至12度，達寒冷程度。天文台料下周四（25日）早上天氣仍清涼，不過氣溫稍為回升至介乎17至22度。

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周五月偏食 太空館提醒黃昏月出望東北偏東

另外，月偏食將於周五（19日）再上演。根據天文台最新預測，當日整日大致天晴，降雨機率偏低，加上氣溫介乎21至26度，相信適合觀賞。

不過，香港太空館早前提醒，今次月食時月球仰角較低，且天色尚未全黑，可能比較費力才能找到月球位置。當天下午6時月球離地平線相差還不足5度，故選擇觀測地點時，要特別留意東北偏東的障礙物高度。