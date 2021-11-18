冷鋒下周到　天文台調低預測料下周二市區最低15度　有區低見11度

近日本港秋高氣爽，未見寒意。不過天文台預測，一道冷鋒會在下周一（22日）「小雪」橫過華南沿岸，區內顯著轉涼，與其相關的東北季候風會在隨後兩、三日為該區帶來清涼及乾燥的天氣。

根據天文台的九天天氣預報，天文台再調低下周初氣溫預測，料下周二（23日）市區氣溫低見攝氏15度，打鼓嶺更有機會低見11度，或成今年入秋後最涼。天文台又表示，下周中期「輻射冷卻」效應可能會較為顯著，新界地區早上氣溫可能會較市區為低，提醒住在新界北部市民，屆時要起床的話，也許要 「畀啲掙扎」。



▼11.8冷鋒過境 天氣轉涼▼



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天文台表示，一股微弱的東北季候風正影響廣東沿岸地區，料今日（18日）大致天晴，吹和緩北至東北風。展望未來兩、三日部份時間有陽光，日間溫暖。下周一為廿四節氣中的「小雪」，天文台料當日北風增強，顯著轉涼；天氣大致多雲，有一兩陣雨。氣溫方面，市區料介乎17至23度，較前一日最高氣溫27度相比，即急降10度。

隨後幾日天氣繼續清涼，天文台預料，下周二日間部份時間有陽光及非常乾燥，相對濕度最低亦只得35%，市區氣溫則預料介乎15至20度，大埔、將軍澳及上水或僅13度，打鼓嶺更有機會低見11度，達寒冷程度。

料下周六天氣略為回暖 氣溫回升至最高25度

下周三（24日）早上同樣清涼，天晴乾燥，氣溫料介乎16至21度，新界多區亦得14度，打鼓嶺則料繼續寒冷，或低見12度。天文台預測，天氣要到月底才會回暖，料下周六（27日）大致天晴，氣溫回升至介乎19至25度。

▼10.23 東北季候風影響，「霜降」天氣清涼▼



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天文台網誌提醒氣溫或創入秋後新低︰要拭目以待

天文台於「天氣隨筆」中指，上周二（9日）錄得最低溫度16.9度，是今年入秋以來的最低紀錄。下周一冷鋒過境後，清涼的天氣會持續一段時間，「至於氣溫會不會再創新低，那就要拭目以待」。天文台又提醒，為了應對天氣轉變，大家要準備足夠保暖的衣物；同時也要關心長者及有需要人士，協助他們應對天氣突然轉涼所帶來的健康影響。

周五上演月偏食

另外，香港太空館早前預告，明日（19日）將上演月偏食，但由於月球高度較低，且天色尚未全黑，市民或較難清晰看到月球位置。不過天文台料明日有陽光，相信有利市民觀賞。