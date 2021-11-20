冷鋒周一早上殺到！吹離岸7級北風　料周二有九區最低13度或更凍

下周一（22日）是「小雪」節氣，上學、上班要注意禦寒！天文台預料，一道冷鋒會在周一早上橫過華南沿岸，將顯著轉涼及有一兩陣雨，隨後數天漸轉晴朗，早上天氣清涼，日夜溫差較大。預料下周一最低只有16度，周二（23日）氣溫跌至介乎15度至20度，有七個地區低至13度，另打鼓嶺、石崗一帶料最低只有11度、12度，吹北風將帶來非常乾燥天氣，周三早上市區氣溫料亦會低至15度左右。直至近周末，料本港氣溫稍回暖，氣溫介乎19度至25度。



天文台預報顯示，本港今明兩天溫暖，最高氣溫可達27度。不過下周一天氣驟冷，將急降至最低16度，北風增強，日間氣溫逐步下降，天氣顯著轉涼，多雲並有一兩陣雨，北風臨港達4-5級，離岸及高地可達7級。

（天文台網頁截圖）

七區低至13度 有兩區更凍

清涼天氣將維持數天，下周二（23日）最凍及非常乾燥，氣溫介乎15度至20度。據天文台分區天氣預報，其中打鼓嶺低至11度，石崗一帶只有12度，多區低至13度，包括上水、流浮山、屯門、大埔、沙田、將軍澳、長洲。周三（24日）早上市區氣溫料亦會低至15度左右，新界再低兩三度。

北風之後漸弱，下周四（25日）起吹東北風，天氣亦稍回暖，至周末溫度最低都有19度，最高可達25度。