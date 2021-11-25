周末回暖但大風　東北季候風下周到　下周三再轉涼市區降至16度

冷鋒過後，本港氣溫近日逐漸回暖。今日中午（25日），多區氣溫已回升到20多度，將軍澳和長洲升穿25度，相信不少「打工仔」放午飯時，都感到「暖笠笠」。天文台預料本港周末天氣繼續和暖，但偏東氣流將至，屆時風勢將會頗大。

另一股東北季候風下周將抵達華南，天文台預測，下周三（12月1日）將再次轉冷，預料最低僅得16度，天氣亦會更乾燥，清涼天氣將會維持幾日。



+ 8

今日中午明顯回暖 將軍澳、長洲分別達25和26度

天文台表示，乾燥東北季候風正影響華南。今日正午時分，本港大部份地區的相對濕度跌至不足60%，市區更已跌穿50%大關，將軍澳更只得39%，預料今日會繼續天晴、乾燥，吹和緩東北風。

今日的氣溫亦較過往幾日回升，介乎攝氏18至24度，中午時分，大部份地區均維持「2字頭」，將軍澳和長洲更分別達25和26度。

天文台預測，乾燥的東北季候風會在明日（26日）繼續影響華南，明日會繼續陽光普照，惟日夜溫差較大，市民周末放假前外出，要記得帶外套保暖。

▼11月23日，天文台錄得入秋以來最低溫▼



+ 1

冷鋒剛過去，另一股清勁至強風程度的偏東氣流預料會「接力」，在周末期間抵達廣東沿岸。天文台表示，屆時區內風勢會較大，本港離岸及高地風勢最高最達6級，但氣溫仍大致維持「2字頭」。

（天文台截圖）

東北季候風下周到

下周初再有另一股東北季候風抵達華南。天文台9天天氣預報顯示，下周三（12月1日）本港將再一次轉涼，預料市區最低僅得16度，風勢亦會頗大，早晚天氣會較清涼，日間非常乾燥，估計相對濕度有機會跌至35%。下周中後期會繼續清涼、乾燥。

天文台預料，下周三再降溫，新界部份地區如大埔、上水等將降溫至14度或以下。（天文台網頁截圖）

▼旺角熟食市場11.23午膳情況▼

