天氣交通︱市區氣溫降至14度　新界再低幾度　隨後數日繼續清涼

東北季候風正為華南沿岸帶來相當清涼的天氣。本港今早市區氣溫下降至14度左右，新界再低幾度。在上午五時，颱風妮亞圖集結在沖繩島之東南約1360公里，預料向北移動，時速約15公里，橫過西北太平洋。天文台預測，本港地區今日天晴及非常乾燥。最高氣溫約20度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸間中吹強風。



（天文台網頁）

天文台展望，明日早上相當清涼，新界氣溫顯著較低，持續天晴及非常乾燥，日夜溫差較大。隨後數日早上仍然清涼。

本港其他地區的氣溫：

京士柏 14度，

黃竹坑 15度，

打鼓嶺 6度，

流浮山 11度，

大埔 10度，

沙田 13度，

屯門 13度，

將軍澳 12度，

西貢 14度，

長洲 13度，

赤鱲角 13度，

青衣 14度，

石崗 11度，

荃灣可觀 13度，

荃灣城門谷 12度，

香港公園 14度，

筲箕灣 14度，

九龍城 14度，

跑馬地 13度，

黃大仙 14度，

赤柱 15度，

觀塘14度，

深水埗 13度，

啟德跑道公園 15度，

元朗公園 12度，

大美督12度。

（天文台網頁）

運事署表示，因水管爆裂，貨櫃碼頭南路(往葵芳方向)近荔景港鐵站的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

另外，因水管爆裂，常盛街(往佛光街方向)近佛光街的快線現已封閉。駕駛人士只可使用慢線行車。