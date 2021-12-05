東北季候風乾吹　天文台料未來一周乾燥溫差大　有區今日續嚴寒

近日多見藍天與白雲，皆因東北季候風持續為華南帶來晴朗及乾燥的天氣。本港今早（5日）氣溫錄得19.2度，未來一兩日天氣仍然天晴乾燥，早上清涼，周中至中後期則天晴及日間乾燥。天氣晴朗適合戶外活動，不過日夜溫度較大，在天色晴朗的星期日，大帽山是行山熱點，但今晨該處低見8.1度，達嚴寒程度，市民及行山客也要注意保暖。



▼11月30日，強烈東北季候風殺到天氣轉涼▼



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大帽山低見8.1度 多區僅10度

本港今早10時半錄得19.2度，深水埗最高溫達21.2度、昂坪就只有15.7度，市區氣溫大致舒適，荃灣、沙田、九龍城及跑馬地等大約有20度，本港全日介乎17至22度。不過入夜後氣溫驟降，預料近上水流水響附近預計今晚跌至13度、石崗亦只有14度，天水圍、大埔及馬料水則16度。今日清晨時份，大帽山錄得8.1度低溫，打鼓嶺、北潭涌及大隴亦只有約10度。

持續乾燥 周一周二相對濕度最低40%

天文台表示，東北季候風持續為華南帶來晴朗及乾燥的天氣，今日天晴乾燥，吹和緩東北風，離岸風勢間中清勁，未來一兩日持續天晴乾燥，早上仍然清涼，日夜溫差較大，展望未來一周仍然天晴及日間乾燥。周一（6日）及周二（7日）相對濕度最低只有百分之40。

▼11月23日，天文台錄得入秋以來最低溫▼

