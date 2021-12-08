季候風補充下周初來襲　天文台料市區稍涼見16度　兩區達寒冷程度

一股乾燥的東北季候風帶來普遍晴朗的天氣，其中流浮山及元朗公園在正午時分已升溫至攝氏25度。天文台預料，本周餘下日子持續天晴，市區最高氣溫達23度，下周日（12日）再升溫至24度，上水或達27度。

天文台預料一股東北季候風補充，會在下周初帶來清涼天氣，下周一及周二（13日及14日）將稍為轉涼，市區最低氣溫料將降至16度，打鼓嶺更有機會降至10度，日夜溫差較大，市民返工返學記得注意保暖了！



▼11月23日，天文台錄得入秋以來最低溫▼



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今午天氣溫暖 多區達24至25度

本港今日陽光普照，在正午時分打鼓嶺、大隴、赤鱲角、屯門及深水埗已升溫至24度，而流浮山及元朗公園更升溫至25度。

天文台預測，乾燥東北季候風會在未來數日持續影響華南，天氣普遍晴朗，市區最高氣溫達23度，料晴天持續至周末假期。周日市區最高氣溫料進一步升至24度，但相對濕度或降至50%。參考天文台的自動分區天氣預報，周日上水最高氣溫或達27度，但日夜溫相差12度，市民外出時最好常備外套。

東北季候風補充影響 下周初天氣清涼

受一股東北季候風補充影響，料下周初為本港帶來清涼天氣。天文台預測，下周一較前一日急降8度，市區最低氣溫只有16度，早上較清涼的天氣，預料持續至下周三（15日）。參考自動分區天氣預報，下周二打鼓嶺或跌至10度，但日間回升至23度，日夜溫差仍然較大。天文台預料，隨後數天會稍為回暖，暫未感受明顯寒意。

▼11月30日，強烈東北季候風殺到天氣轉涼▼

