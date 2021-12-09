天文台料下周清涼天氣僅維持一日　季候風緩和　下周五重返24度

晴朗天氣持續，天文台預測下周日（12日）市區最高氣溫升至攝氏24度，上水或再升至27度，但隨著一股東北季候風補充在下周初帶來清涼天氣，翌日（13日）市區最低氣溫降至16度，打鼓嶺及石崗氣溫跌至寒冷程度（12度或以下）。

不過清涼天氣僅短暫維持，天文台料季候風下周中期逐漸緩和，氣溫稍為回升，下周五（17日）市區又重返24度，天氣繼續暖笠笠。

至於今日（9日）正午時分多區升溫至24度，下午乾燥，吹和緩東至東北風。



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乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，今日正午時分，本港多區升溫至24度，大美督更一度錄得25.1度。天文台預測，季候風會在未來數日持續影響華南，本港迎來和暖天氣，周日（12日）市區最高氣溫達24度。參考天文台自動分區天氣預報，屆時上水或再升溫至27度，冬意欠奉。

一股東北季候風補充，會在下周初為華南沿岸地區帶來清涼天氣。天文台預料，當日早上清涼，市區最低氣溫跌至16度，最低相對濕度也降至45%，天氣相當乾燥。

隨著季候風在下周中期逐漸緩和，氣溫稍為回升。天文台料下周繼續迎來晴天，天氣再度回暖，下周五市區最高氣溫回升至24度，料暫未需要出動羽絨禦寒。

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