熱帶氣旋雷伊形成　周末進入南海　歐洲預報料倒C型轉向直逼本港

熱帶氣旋雷伊形成，天文台預告會在未來數日逐漸增強，大致移向菲律賓南部及橫過南海南部，與其相關的雲帶會在下周初至中期為南海北部帶來有雨的天氣，料「冬至」前夕（20日）起帶來一連三日清涼有雨的天氣，市區最低氣溫降至16度。

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），預料雷伊進入南海後有機會向北移動，直逼本港，並在香港以東登陸，未知會否打破1974年紀錄，成為影響本港最遲的熱帶氣旋。



踏入12月，風季仍未完結。天文台預測，熱帶氣旋雷伊會在未來數日逐漸增強，大致移向菲律賓南部及橫過南海南部。

參考內地中央氣象台，下午5時熱帶風暴雷伊位於西北太平洋，距離菲律賓馬尼拉東偏南方向約2330公里，將以每小時約20公里速度向西偏北方向移動，並逐漸增強。按目前路徑概率預報圖，雷伊周四（16日）增強成超強颱風，越過菲律賓後一度減弱，但進入南海後，又再升級成強颱風。

▼ECMWF預報熱帶氣旋走向及強度▼

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至於歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），預測雷伊最快周六（18日）進入南海，料最高可達颱風級別，起初向越南方向移動，其後改向北移動，直逼香港，下周三（22日）最接近本港，但屆時已減弱成熱帶風暴，料在香港以東登陸。而美國全球預報系統（GFS）同料雷伊入南海後可升級成颱風，但在南海中徘徊，或未登陸已消散。

天文台料與雷伊相關的雲帶會在下周初至中期為南海北部帶來有雨的天氣。（天文台網站截圖）

雖然未知雷伊最終會否令香港12月仍打風，但天文台料與其相關的雲帶會在下周初至中期為南海北部帶來有雨的天氣，多日離岸風間中達6級，即達三號風球風力，最快周六市區氣溫已降至16度，翌日進一步降至15度，迎來清涼早上，最低相對濕度跌至40%，隨後三日清涼有雨，意味今年「冬至」（21日）感受到涼意，最適合與家人圍爐取暖了。

翻查資料，本港唯一一次12月打風發生在1974年12月1日，當年艾瑪西移入南中國海，其後向北移動，逼近本港，惟已減弱成熱帶風暴，但天文台仍在12月1日晚上11時懸掛了3號強風信號，令艾瑪成為影響香港最晚的熱帶氣旋紀錄，至今未被取代。

▼10月13日 颱風圓規襲港 不少市民外出或追風▼



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▼10月13日颱風圓規襲港下的市面情況▼

