天文台：雷伊周一超強颱風級入警誡範圍　日間考慮是否發出風球

12月打風？熱帶氣旋雷伊正橫過南海南部，仍維持超強颱風強度，天文台預測今日（19日）稍後轉向偏北移動，進入南海中部，明日（20日，星期一）上午以超強颱風強度，闖入本港西南方800公里範圍，到周二冬至日（21日）早上進一步逼近，或靠近本港以南約200公里範圍，但屆時已減弱成熱帶風暴，但中心附近最高持續風速仍可達每小時75公里。



會否「掛波」？天文台表示，會視乎雷伊的強度及路徑變化，會在明日日間考慮是否需要發出熱帶氣旋警告信號。天文台預測與雷伊相關的雨帶會在未來兩三日為南海北部及廣東沿岸帶來頻密大雨，料冬至初時雨勢較為頻密，離岸及高地間中吹7級風，風勢頗大，天氣也變得較為清涼，外出度過佳節的市民記得注意保暖了。



現時中心風力達時速195公里 冬至港以南200公里掠過

在上午10時，超強颱風雷伊集結在西沙之西南偏南約400公里，中心附近最高持續風速達 每小時195公里。天文台指雷伊今早轉向西北移動，時速約18公里，橫過南海南部，預測今日稍後轉向偏北移動，進入南海中部。

按天文台目前預測路徑，雷伊周一凌晨進入本港800公里範圍，其強度維持超強颱風級。,不過雷伊會迅速減弱，明日早上已連降兩級至颱風，中心附近最高持續風速阥至每小時140公里，但會再「拗彎」向東北偏北移動，逼近廣東珠江口一帶，不過走得愈近，強度也隨之減弱，周二冬至早上再減弱成熱帶風暴，中心附近最高風速為每小時75公里，料當日最接近本港，在本港以南約200公里掠過。雷伊周三早上再移至東沙島一帶，進一步減弱為熱帶低氣壓。

澳門：雷伊強度變化仍有較大不確定性

澳門地球物理暨氣象局預計，雷伊會逐漸轉向偏北方向移動，明日進入澳門800公里範圍，雖然強度會有所減弱，但其強度變化仍有較大不確定性，其相關的雲雨帶將於周一至周三影響澳門。

至於內地中央氣象台，同樣預測雷伊將以每小時15至20公里的速度向北偏西轉偏北方向移動，逐漸向海南島東南部海面靠近，強度逐漸減弱，明日將由北偏東轉向東北方向移動，冬至日最接近本港，屆時減弱成熱帶風暴，但當日夜晚已在南海北部海面逐漸減弱及消散。

▼12月18日，大棠楓香林人山人海▼



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12.27市區最低氣溫降至13度

回看本港天氣，天文台預測，東北季候風會在未來兩三日為華南沿岸帶來清涼的天氣，加上與雷伊相關的雨帶為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣，料明日市區最低氣溫只有15度，冬至當日仍然清涼有雨，初時雨勢較為頻密，離岸及高地間中吹7級風。稍後雨勢才減弱。

天文台預測，聖誕假期受東北季候風補充影響，華南沿岸天氣再度轉涼。（天文台網站截圖）

雖然本周後期廣東沿岸氣溫稍為回升，平安夜市區最高氣溫或回升至22度，日間短暫時間有陽光，但天文台預料，聖誕假期受東北季候風補充影響，華南沿岸天氣再度轉涼，聖誕節市區最低氣溫跌至17度，同時大致多雲，市民或要在灰暗天氣下度過佳節。

天文台預測，其後數天天氣顯著轉涼，12月27日市區最低氣溫有機會降至13度，打鼓嶺或再降至9度，部分時間有陽光，入黑後涼意更見明顯，市民記得注意保暖了！