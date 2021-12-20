雷伊．風球｜澳門氣象局發出1號風球　改發3號「中等至較高」

聖誕節在即仍有颱風接近香港。熱帶氣旋雷伊是自1961年以來，首個在12月於南海出現的超強颱風。澳門氣象局在今日（20日）凌晨1時，發出1號風球，預料將於上午維持；今日下午至晚間改發3號風球的可能性「中等至較高」。



澳門氣象局在周一(20日)凌晨1時發出一號風球。(澳門氣象局)

47年來再次12月發出風球

澳門氣象局在周一(20日)凌晨1時發出一號風球，預料將於上午維持。預測澳門風力將會增強。凌晨1時，颱風 「雷伊」 集結在澳門西南偏南約 780 公里，正逐漸接近澳門。

今次是澳門歷來第二次在12月發出風球，對上一次是1974年的颱風艾瑪，澳門氣象局當年12月1日下午1時發出1號風球，至12月2日下午4時才取消，生效27小時，因此今次是47年來再次於12月發出熱帶氣旋警告信號，刷新最遲風球紀錄。

澳門氣象局料今日下午至晚間改發3號風球的可能性「中等至較高」。（澳門氣象局網頁圖片)

遇天文大潮 內港一帶料會水浸

氣象局表示，與雷伊相關的雨帶會在今日至明日期間影響當地，雨勢會較為頻密及持續時間較長，風力將間中達6級及有陣風。雖然雷伊強度會有所減弱，但由於路徑較預期更接近當地，提醒市民密切留意天氣變化並關注最新風暴消息。

氣象局續指，由於正值天文大潮，在疊加風暴潮及大雨影響下，今晚內港一帶會出現水浸，藍色風暴潮已經發出，預測水浸高度為0.5米以下，請市民做好預防水浸措施。