天文台料拆禮物日顯著轉冷　下周一低見9度或以下　籲注意保暖

今日（24日）平安夜，本港天氣大致多雲，下午短暫時間有陽光，天文台預測，一股強烈冬季季候風會在明日（25日）抵達廣東沿岸，氣溫驟降，下周一低見9度或以下，其後氣溫回升，除夕、元旦及元旦翌日天晴乾燥，早晚清涼，氣溫介乎15至20度。



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天文台表示，受 強烈冬季季候風影響，本周日（26日）顯著轉冷，星期一（27日）氣溫下降至9度或以下，星期二早上（28日）仍然寒冷。呼籲注意保暖，避免長時間逗留在大風和寒冷的環境，亦要多關心身邊長者、兒童 及長期病患者。

一道雲帶正覆蓋華南沿岸，同時，華中氣壓正在上升，預料一股強烈冬季季候風會在明日抵達廣東沿岸，周日及周一該區顯著轉冷，風勢頗大，高空擾動亦會帶來多雲有雨的天氣。

天文台展望，明日部分時間有陽光，風勢逐漸增強，隨後一兩日多雲，間中有雨，周日「拆禮物日」顯著轉冷，周一氣溫下降至9度或以下，最高只有11度，周二早上仍然寒冷，介乎11至16度。

隨着季候風逐漸緩和及高空擾動遠離，下周中至後期廣東沿岸天色好轉，但早晚仍然清涼，日夜溫差較大，下周五除夕氣溫稍為回升，最低仍有16度，最高有20度，元旦及元旦翌日就介乎15至20度，天晴乾燥，早晚清涼。

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