天文台「拆禮物日」發出寒冷天氣警告　明早市區最低9度

今日（26日）是「拆禮物日」（Boxing Day），天文台在上午11時發出寒冷天氣警告，預測本港今晚及未來一兩日天氣寒冷。今晚市區最低氣溫約在12度左右，新界及高地會再低幾度，明日氣溫最低9度。



今日（26日）是「拆禮物日」（Boxing Day），天文台在上午11時發出寒冷天氣警告。（資料圖片/梁鵬威攝)

天文台指出，一股強烈冬季季候風會在未來一兩日持續影響廣東沿岸，該區天氣寒冷，風勢頗大，高空擾動亦會帶來多雲有雨的天氣。隨着高空擾動遠離，本周中期華南沿岸天色好轉。而季候風會在本周中後期持續影響廣東沿岸，該區早晚仍然清涼，日夜溫差較大。

周二早上仍然寒冷

天文台上午11時發出寒冷天氣警告，預測今日多雲，有幾陣雨。天氣顯著轉冷，市區氣溫逐步下降至今晚最低約12度，新界再低幾度。吹清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。

展望明日（27日）天氣寒冷，間中有雨，氣溫下降至9度左右。星期二早上仍然寒冷。本週中期天色好轉，氣溫回升，但早晚仍然清涼。

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使用暖爐注意消防安全

天文台提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。市民亦應避免長時間置身在寒風中，特別身在高地及空曠地方，以免著涼而影響健康。

市民使用暖爐或暖風機時，請注意消防安全，遠離易燃物件，及避免電力負荷過重，並切勿於室內生火取暖。當使用舊式氣體燃料熱水爐時，需確保室內有大量清新空氣。