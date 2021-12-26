濕凍Boxing Day　天文台料市區明早低見9度　7地區嚴寒有區得4度

一股強烈冬季季候風來襲，本港今日（26日）明顯降溫，料日間最高氣溫仍有攝氏19度，但入夜即跌7度至12度，新界涼意更甚，天文台在上午11時發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告，稍後大風、天陰兼有雨，風寒效應更見明顯。

天文台預測，高空擾動會在明日（27日）帶來多雲有雨的天氣，市區進一步跌至9度，打鼓嶺或只有4度，料寒冷天氣持續至周二（28日），市民外出時記得注意保暖了。



+ 7

大帽山正午前跌至6.4度

受強烈冬季季候風影響，正午時分本港大部分地區氣溫較昨日低約5度，其中大帽山在正午前已跌至6.4度。天文台表示，今日多雲及有幾陣雨，天氣顯著轉冷，市區氣溫逐步下降至今晚最低約12度，新界再低幾度，吹清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。

天文台今早發入冬首個寒冷天氣警告 創第五遲紀錄

天文台上午發出入冬以來首個寒冷天氣警告，創下第五遲紀錄。翻查資料，自1999年12月寒冷天氣警告系統生效以來，有4個冬季是在12月27日或以後發出寒冷天氣警告，最遲第一位發生在2007年，當年在12月30日才發出入冬後首個寒冷天氣警告。

截至上午11時，大帽山氣溫曾跌至6.4度。（天文台網站截圖）

明日天更寒 大埔等7區跌至「嚴寒」水平

天文台預測，高空擾動會在明日帶來多雲有雨的天氣，料本港多雲及間中有雨，初時離岸及高地間中吹強風，市區最低氣溫只有9度。參考自動分區天氣預報，料明日至少7區氣溫跌至「嚴寒」水平（在7度或以下），其中打鼓嶺最冷，最低氣溫只有4度。天文台料寒冷天氣至少持續至周二，但最低氣溫稍稍回升至11度，加上高空擾動遠離，當天日間部分時間天色明朗及乾燥。

參考自動分區天氣預報，料明日至少7區氣溫跌至「嚴寒」水平。（天文台網站截圖）

天文台曾解釋，雨天會份外覺得冷，皆因水的導熱能力比空氣高，依附在身上的水點較容易令身體的熱量向外流失。在晴天的日子受陽光照射時會吸收陽光的熱量，抵消部分身體熱量的流失，感覺較和暖，但在陰天感覺則相反。因此，在冬季遇著大風的陰雨天，寒冷感覺會更加明顯，感受到的溫度（即體感溫度）會比儀器量度的實際氣溫低，稱為「風寒效應」。

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除夕元旦天氣好 早晚清涼

受乾燥的季候風持續影響，本周中後期廣東沿岸早晚仍然清涼，日夜溫差較大。天文台預測今年最後數天持續天晴乾燥，早晚清涼，料除夕夜（31日）迎來好天氣，市區氣溫介乎14至19度。

面對新一年來臨，天文台預測元旦日（1月1日）繼續是晴天，其後陽光漸減，開始迎來雨天，料下周一（1月3日）市區最高氣溫重返2字頭。

（天文台網站截圖）

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