天氣交通︱寒冷天氣警告生效　各區普遍降至10度或以下

寒冷天氣警告現正生效。天文台預測，本港今明兩日天氣寒冷。一股強烈冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷天氣，今早本港各區氣溫普遍降至10度或以下。天文台預測，本港地區今日天氣寒冷、多雲、有幾陣雨，最高氣溫約12度，吹清勁偏北風，初時離岸及高地間中吹強風。



（天文台網頁）

上午6時，天文台錄得氣溫10度，相對濕度百分之90 。其他地區氣溫：

京士柏9度，黃竹坑10度，打鼓嶺7度，流浮山8度，大埔7度，沙田9度，屯門9度，將軍澳10度，西貢9度，長洲9度，赤鱲角9度，青衣9度，石崗8度，荃灣可觀7度，荃灣城門谷9度，香港公園10度，筲箕灣10度，九龍城9度，跑馬地11度，黃大仙9度，赤柱11度 ，觀塘9度，深水埗10度，啟德跑道公園10度，元朗公園8度，大美督9度 。

天文台展望，明早仍然寒冷，日間天色較為明朗。隨後數日天晴乾燥，日間氣溫回升，但早晚仍然清涼。

（天文台網頁）

運輸署表示，因水管緊急維修，馬頭圍道(來回方向)近紅磡商業中心的快線現已封閉。鶴園街(馬頭圍道方向)的快線亦已封閉，車輛不能右轉入馬頭圍道。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

另外，因緊急路面維修，東京街(往保安道方向)近元州街的快線及中線現已封閉。駕駛人士只可使用慢線行車。