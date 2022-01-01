2021年平均氣溫、酷熱日數創新高　勢破最熱記錄　天文台料明清涼

踏入新一年，本港元旦日未見陽光。天文台預測，東北季候風會在明日（2日）為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，該區早上仍然清涼，料明日市區最低氣溫為攝氏16度。而另一股東北季候風會在下周中後期為廣東帶來稍涼的天氣，該區亦有幾陣雨。

天文台又回顧2021年天氣，指很有機會是香港自1884年有記錄以來最熱的一年。截至去年12月30日，本港平均氣溫為24.6度，高於2019年錄得24.5度的最高平均氣溫記錄。另外，去年的酷熱日數及熱夜亦破了去年才創下的最高紀錄。



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天文台表示，乾燥的東北季候風正影響華南沿岸，料今日（1日）大致多雲，下午短暫時間有陽光及乾燥，吹和緩東至東北風。展望明日大致天晴及乾燥，早上清涼；市區氣溫介乎16至21度，新界多區包括大埔及上水等最低氣溫徘徊13、14度，而打鼓嶺更或低見12度，達寒冷程度。

料東北季候風會在下周初逐漸被偏東氣流取代，下周中後期雲量較多，有幾陣雨。下周三（5日）為廿四節氣中的「小寒」，不過本港未見寒意，天文台料當日短暫時間有陽光，早晚有一兩陣雨；氣溫更進一步回升至介乎19至22度。下周四（6日）、五（7日）則同樣大致多雲，有幾陣雨。

天文台預測，東北季候風會在明日（2日）為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，該區早上仍然清涼。（天文台網頁截圖）

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天文台Facebook中亦回顧2021年天氣，指很有機會是香港自1884年有記錄以來最熱的一年，當中3、5、9月的平均氣溫都分別創新高。去年酷熱（全日最高氣溫高過或等於33度）日數有54日，還有61個熱夜（全日最低氣溫高過於等於28度），兩者都破了去年才創下的最高紀錄。

另外，去年有八個熱帶氣旋影響香港，當中熱帶氣旋「雷伊」令天文台在去年12月20日發出一號熱帶氣旋警告信號，對上一次12月要掛風球已經要數1974年的熱帶氣旋「艾瑪」。雨量方面，去年10月8日在熱帶氣旋「獅子山」及東北季候風的共同影響下，當日天文台錄得329.7毫米的雨量，是有記錄以來10月份單日最高。

▼2021年12月20日，天文台發出一號戒備信號▼



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