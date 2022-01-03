天文台料小寒起迎三日雨　下周季候風補充氣溫轉涼　市區低見15度

一股東北季候風會在本周中期來襲，天文台預測周三（5日）（即二十四節氣中的「小寒」）未感寒意，市區最高氣溫達攝氏22度，惟本港雲量增多，並迎來一兩陣雨；隨著季候風補充下周接力而至，本港進一步轉涼，下周三（12日）市區低見15度，三區氣溫或跌至寒冷水平，天氣亦變得乾燥，最低相對濕度跌至50%。



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本港今日繼續陽光普照，受一股偏東氣流影響，天文台料未來一兩日廣東沿岸氣溫稍為回升，明日（4日）部分時間有陽光，或有利觀賞凌晨上演的象限儀座流星雨。

隨著一股東北季候風會在本周中期抵達華南沿岸，該區雲量較多及有幾陣雨，隨後數日天氣稍涼，天文台預料周三「小寒」不太寒，日間短暫時間有陽光，市區最高氣溫達22度，上水更有機會升至25度，但同日開始迎來下雨天，雨紛紛的日子或持續至周五（7日），離岸間中吹強風。

天文台預測，一股較乾燥的季候風補充會在下周中期影響華南，該區天氣進一步轉涼，料周六（8日）起暫別雨天，部分時間有陽光，氣溫亦會進一步下降，至下周三市區最低氣溫跌至15度，早晚清涼，天氣也變得乾燥，濕度跌至50%。參考自動分區天氣預報，打鼓嶺或跌至11度，上水及石崗也只有12度。