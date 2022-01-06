季候風來襲感涼意　天文台料一連三日市區最低16度　下周中再降溫

東北季候風來襲，本港迎來好天氣。天文台預測，未來一連三日市區最低氣溫跌至攝氏16度，早上尤其清涼，內陸日夜溫差較大；隨著另一股東北季候風會在下周中期「接力」，涼意更甚，料下周三及四（12及13日）市區最低氣溫跌至15度，打鼓嶺或跌至12度，近下周末氣溫稍稍回升。



▼12月中 大棠楓香林人山人海▼

+ 4

東北季候風正影響廣東沿岸地區，本港天色大致良好，近正午時分大美督、黃大仙及將軍澳已升溫至24度，但廣東內陸的氣溫較昨日低約3至4度。

季候風會在未來兩三日為廣東沿岸帶來稍涼天氣，天文台預測，未來三日大致天晴，早上清涼，市區最低氣溫只有16度，而內陸日夜溫差較大。參考自動分區天氣預報，打鼓嶺周六最低僅12度，但日間或回升至22度，日夜溫差達10度，市民外出時最好常備外套。

下周二晚再轉涼

天文台預測，季候風會在下周初稍為緩和，但另一股東北季候風會在下周中期影響華南沿岸，天氣再度轉涼，料下周二（11日）晚上開始轉涼，其後兩日市區最低氣溫只有15度，早晚清涼，最低相對濕度跌至50%，近下周末氣溫稍稍回升，月中市區最高氣溫回升至21度。

（天文台網站截圖）

▼1月1日元旦冬泳拯溺錦標大賽▼

