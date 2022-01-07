天文台料季候風補充下周接力　周三低見15度　5區或跌至寒冷水平

受東北季候風影響，本港漸轉天晴，將迎來多日晴天，但內陸日夜溫差較大。隨著季候風補充下周中後期「接力」，天文台預測最快下周二（11日）晚上再度轉涼，翌日市區最低氣溫跌至攝氏15度，有5個新界地區氣溫或跌至寒冷水平，其中打鼓嶺只有11度，其後數天氣溫稍稍回升，料本月中市區最高氣溫達21度，早上仍然清涼。



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一股東北季候風會在未來一兩日為廣東沿岸帶來普遍晴朗的天氣，天文台預測今個周末大致天晴，早上天氣清涼，市區最低氣溫跌至16度，內陸日夜溫差較大。

季候風會在下周初稍為緩和，華南沿岸雲量較多，天文台料下周初氣溫稍回升至21度，下周一（10日）大致多雲，下午短暫時間有陽光。

下周二晚轉涼

天文台預測，東北季候風補充會在下周中後期為華南沿岸帶來清涼及乾燥的天氣，料下周二日間市區仍高見20度，但晚上轉涼，市區最低氣溫降至16度，至翌日再微跌至15度，早晚清涼，日間也變得乾燥，最低相對濕度降至55%。參考自動分區天氣預報，大埔、石崗、流浮山及上水或跌至12度，打鼓嶺再跌至11度，新界地區居民早晚尤其要注意保暖。天文台料清涼而乾燥天氣持續至本月中，市區最高氣溫將回升至21度。