周日回暖最高21度　季候風下周一殺到再涼過　周二早上一區僅12度

近日本港氣溫有如「過山車」。天文台預測，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在明日逐漸緩和，氣溫稍為回升，明日（16日）本港部份時間有陽光，市區日間氣溫將升至21度。

不過溫暖天氣僅維持一天，天文台預料，一股東北季候風會在下周初影響廣東，帶來有雨清涼天氣。周一及周二（17及18日）天氣清涼及有幾陣雨，周二早上市區最低15度，打鼓嶺更有機會降至12度。隨後一兩日早上仍然清涼，下周後期更預料受高空擾動影響，多雲有雨，沿岸地區風勢頗大，市民要注意保暖。



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下午部份時間有陽光 明日午間氣溫回升至「2字頭」

天文台表示，一股清勁偏東氣流正影響廣東沿岸地區，預測本港下午部份時間有陽光。今晚大致多雲，吹和緩至清勁偏東風。由於偏東氣流會在明日逐漸緩和，該區氣溫稍為回升。天文台預測明日周日氣溫18至21度，上水、流浮山、青衣等區，午間氣溫亦會回升至「2字頭」。

不過天文台預料，另一股東北季候風會在下周初至中期影響華南，料下周一多雲，有幾陣雨，晚上轉涼；而周二則多雲，初時有幾陣雨，早上清涼，氣溫介乎15至18度。屆時新界多區包括大埔、沙田及屯門等將降溫至13至14度，而打鼓嶺更或低見12度。

下周四「大寒」預料氣溫介乎16至20度

天文台亦預測，下周後期預料受高空擾動影響，多雲有雨。下周三（19日）料大致多雲，早上清涼，市區最低氣溫料約16度。下周四（20日）為「大寒」，代表天氣寒冷，亦是廿四節氣中的最後一個。天文台預料今年的「大寒」不算寒冷，天氣大致多雲，部份時間天色明朗，早上清涼，氣溫則介乎16至20度。

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