東北季候風殺到今早氣溫降　天文台料周日回暖兼有雨　高見22度

本港近日天陰陰，不見陽光。天文台指東北季候風正影響廣東沿岸，新界多區今早（18日）低見約14度，預測東北季候風明日（19日）繼續為廣東帶來清涼的天氣。天文台預料一道廣闊雲帶，會在周末期間為華南沿岸及南海北部帶來有雨天氣，而另一股季候風於下周初抵達廣東沿岸。

根據九天天氣預報，天文台料周日（23日）有雨，不過市區氣溫回升至最高攝氏22度。有雨天氣料延續至年廿五（27日），天文台預測，屆時將多雲，有一兩陣雨。



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天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸，同時一道雲帶正覆蓋華南。天文台預測今日大致多雲，下午部份時間天色明朗，吹和緩東北風。今早各區氣溫較昨日（17日）下跌，打鼓嶺、大埔及荃灣錄得13.7至13.8度，大帽山更只得9.7度，與昨日最高氣溫比較，多區溫差達5至6度。

周日有雨能見度較低

天文台展望，受一股強風程度的偏東氣流影響，隨後兩、三日廣東沿岸風勢頗大，而明日及周四（20日）部份時間有陽光，隨後兩、三日有幾陣雨。天文台又預料，周六（22日）及周日多雲，有幾陣雨，周日部份地區能見度較低，氣溫則介乎19至22度。至於周末期間天色不穩，市民或要避免戶外活動。

另外，農曆新年將至，天文台預料另一股季候風，將於下周初抵達廣東沿岸。下周二（25日）至下周四年廿五，天氣同樣多雲，有一、兩陣雨，氣溫則介乎17至19度。

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