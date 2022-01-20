大寒｜多區急凍應節不足10度　天文台料瞬間回暖　周末重上2字頭

今日（20日）是二十四節氣中的「大寒」，本港迎來陽光，但早上仍然天氣清涼，大帽山跌至攝氏7.8度，打鼓嶺及北潭涌亦只有約8度。

天文台預測，明日（21日）起至少一連四日多雲有雨，天氣稍為回暖，下周初市區最高氣溫升至22度，但近月底天氣再轉差，料年廿七（29日）有一兩陣雨，市區氣溫介乎17至20度，天氣不太冷。



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高地間中吹強風 上水元朗早上只有10度

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，本港今日大致天晴，市區氣溫介乎15至20度，吹和緩至清勁偏東風，晚上漸轉多雲，離岸及高地間中吹強風。多個地區今早天氣清涼，元朗公園、上水、石崗、昂坪、山頂及大老山氣溫只有約10度。

今早天氣清涼，大帽山跌至攝氏7.8度，打鼓嶺及北潭涌亦只有約8度。（天文台網站截圖）

達強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，同時受高空擾動影響，天文台預測明日起開始多雲有雨，離岸及高地間中吹強風，料海洋氣流會在下周初為廣東沿岸帶來和暖潮濕的天氣，下周日及一（23及24日）能見度較低，天氣也開始回暖，市區氣溫介乎19至22度。

東北季候風1.25抵達 有雨但不冷

隨著一股東北季候風會於下周二（25日）抵達廣東沿岸，天文台預測當日大致多雲，翌日初時有一兩陣雨，其後天色漸轉明朗，但下周五起再迎來多雲有雨的天氣，天氣不太冷，市區高見21度。

（天文台網站截圖）

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