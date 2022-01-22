虎年｜東北季候風殺到　1.30年廿八料氣溫驟降至14度　一區或10度

農曆新年將至，天文台預料過年時或甚清涼。天文台預測，廣東沿岸未來一、兩日風勢微弱，天氣潮濕，能見度較低。同時，高空擾動亦會帶來幾陣雨。惟受東北季候風影響，下周中期華南沿岸氣溫稍為下降，而一道廣闊雲帶會在下周後期為南海北部及華南沿岸帶來有雨的天氣。

根據天文台的九天天氣預報資料，預料下周日（30日）年廿八當天，本港氣溫顯著下降，市區氣溫介乎攝氏14至18度，打鼓嶺最低氣溫更或降至10度；而本月31日年廿九當天則早上清涼，最低見15度。



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天文台表示，一股清勁偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊雲帶正覆蓋華南。預測今日（22日）多雲，有幾陣雨，吹和緩至清勁偏東風。展望未來一、兩日有幾陣雨，天氣潮濕，相對濕度最高達95%，能見度較低，有如步入初春。

不過天文台預料，下周中期本港氣溫將稍為下降，下周日年廿八當天，部份時間有陽光，氣溫更顯著下降，預料市區介乎14至18度，較前一日（29日）最高的20度，相差達6度。而新界多區亦或達寒冷程度，包括沙田、將軍澳及屯門等地區，天文台預料將低見12度，打鼓嶺或只得10度。市民準備迎接新年「洗邋遢」時，要注意保暖。

今年除夕為1月31日年廿九，天文台料當日短暫時間有陽光，早上清涼；氣溫則介乎15至18度；料凌晨12時多區徘徊約15、16度，市民或要在涼風中迎虎年。

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