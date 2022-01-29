虎年｜冷鋒今晚到天文台料周日轉冷最低12度　周一除夕有區得8度

【農曆年天氣/年廿八/年廿九/年初一/年初二/年初三】農曆新年將至，天文台料本港將要於寒風中倒數迎虎年。天文台指，一道冷鋒已在廣東內陸形成並逐漸向南移動，預測受冷鋒隨後的冬季季候風影響，明日（30日）廣東沿岸天氣轉冷，除夕及農曆新年假期間，華南沿岸多雲有雨，風勢頗大，天氣仍然較為寒冷。

根據天文台九天天氣預報，天文台料明日市區將低見攝氏12度，即比今日最高20度，急降溫8度；下周一（31日）除夕天氣仍然寒冷，新界多區低見10度，打鼓嶺更或只得8度。寒冷天氣料持續至下周六（2月5日）年初五，市民要注意保暖。



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天文台表示，一道冷鋒已在廣東內陸形成並逐漸向南移動，預料今晚（29日）至明早橫過沿岸地區。天文台預測今日大致多雲，下午短暫時間有陽光；吹和緩東北風，晚間北風增強，氣溫顯著下降，有一兩陣微雨。

明日年廿八最低氣溫降至12度

展望明日天氣轉冷，大致多雲，初時有一兩陣雨，下午部分時間有陽光。氣溫則介乎12至16度，相對濕度最高為90%。「濕凍」來襲，天文台有機會發出今年首個寒冷天氣警告。

除夕及農曆新年假期仍然較為寒冷，天文台料年廿九除夕（31日）大致多雲，有一兩陣雨，早上寒冷，離岸間中吹6級風，氣溫介乎12至16度。不過天文台指，新界氣溫則料進一步下降，大埔及上水等料降至10度，而打鼓嶺更或低見8度。

大年初一天氣仍然寒冷

下周二（2月1日）大年初一則料多雲，有幾陣雨，天氣寒冷。年初二（2月2日）氣溫則稍為回升，料介乎13至16度，雖未達寒冷程度，但仍相當清涼，市民要多添衣。

過年連日寒冷 初七「人日」氣溫最高19度

下周四（2月3日）年初三則再轉冷，氣溫再跌至介乎12至15度。農曆新年假期將於下周五（2月4日）年初四完結，當日亦是廿四節氣中的「立春」，不過天文台料將短暫時間有陽光，早上寒冷，氣溫介乎12至16度。

天文台料天氣要至年初六（2月6日）才回暖，屆時部分時間天色明朗，早上相當清涼，氣溫回升至介乎14至18度。而2月7日年初七「人日」天氣則進一步變暖，不過有幾陣雨及薄霧，氣溫更或升至最高19度。

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