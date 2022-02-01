虎年｜濕凍來襲大年初一冷冰冰　天文台料周五立春放晴、寒風未停

虎年到！冬季季候風繼續帶來寒冷天氣，今早大部分地區跌至攝氏12度以下，加上天陰有雨，今個大年初一變得冷冰冰，不少市民穿上厚衣外出拜年。
天文台預測，年初二及三氣溫稍稍回升，天氣仍然清涼，並迎來下雨天；周五「立春」再轉寒冷，最低氣溫重返12度，但天色開始好轉，料季候風下周初被一股偏東氣流取代，氣溫回升至18度。
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寒冷天氣警告生效，本港今日多雲及有幾陣雨，高地間中吹強風，大帽山、大老山、昂坪及山頂今早氣溫跌至單位數，寒風下迎來大年初一。
在冬季季候風持續影響下，天文台預測未來一兩日華南沿岸天氣仍然較為寒冷，風勢頗大，同時一道廣闊雲帶會為該區帶來有雨的天氣，料年初二及三多雲、有幾陣雨，市區氣溫介乎14至16度，較今日輕微回暖。
但是，一股季候風補充會在周四抵達廣東沿岸，天文台料年初三氣溫開始下降，翌日（即年初四、二十四節氣中的「立春」）市區最低氣溫重返12度，日夜溫差可達5度，且暫別雨天，部分時間有陽光，當日要返工的市民要做好保暖了。天文台料寒冷天氣持續至年初五，日夜溫差再擴大至6度，天氣不俗。
天文台預測，季候風將在下周初被一股偏東氣流取代，氣溫開始回升至高見18度，料下周一（7日）再迎來雨天，其後數天持續清涼。
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