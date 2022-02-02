虎年｜天文台預測新春仍偏冷　年初四立春最低12度　年初七稍回升

今年農曆新年天氣持續冷冰冰、天陰間中有雨。本周繼續受冬季季候風影響，今日（2日）年初二早上氣溫仍較為寒冷，部分地區有雨，晚上有幾陣雨及薄霧。一道廣闊雲帶為該區帶來有雨的天氣，預料明日（年初三）氣溫介乎13至16度，未來兩三日早晚溫差較大；至於年初四（4日）開工日最低仍維持12度，至下周一（7日）年初七升至15度，其後最低徘徊在13、14度。



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天文台預測周末天色好轉 下周中期再有季候風

天文台預測冬季季候風會在未來兩三日持續影響華南沿岸，本港天氣仍然較為寒冷。隨着覆蓋華南沿岸的雲帶移離，近本周周末天色好轉，不過日夜溫差較大。預料季候風將在下周初廣東氣溫稍為回升亦有幾陣雨。另一股季候風會在下周中期影響廣東，氣溫將再度下降。

年初七「人日」料15至18度

農曆新年假期仍然較為寒冷，明日年初三（3日）最低氣溫為13度、最高為16度，有幾陣雨，早上比較寒冷，日夜溫差較大。周五年初四（4日）為廿四節氣中的「立春」，傳統上正式踏入新一年，也是不少打工仔新年假後復工，天文台料早上較清涼，氣溫維持在12至17度，日間部分時間有陽光。

下周氣溫將會將稍微回升，中期天色較好，部分時間有陽光。年初七「人日」（7日）天氣則進一步變暖，不過有幾陣雨，介乎15至18度。而下周二（8日）日間部分時間天色明朗，雖未達寒冷程度，但仍相當清涼，市民早上出門時需留意添衣。隨後下周末（2月10日）天氣預料將大致多雲，有一兩陣雨，氣溫大約14至17度。

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